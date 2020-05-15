Названа новая возможная дата проведения ЕГЭ

Рособрнадзор называет 19 июня в числе вариантов даты начала единого государственного экзамена (ЕГЭ). Впрочем, говорить с уверенностью о том, что именно в середине первого месяца лета состоится экзамен в настоящее время не приходится.На какое число перенесли ЕГЭ в 2020 году из-за коронавируса«ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кому результаты экзамена необходимы для поступления в высшее учебное заведение. В настоящее время обсуждаются варианты проведения экзаменов, начиная с 19 июня. Окончательное решение по этому вопросу будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Отмечается, что аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании будут выдаваться на основе итоговых годовых оценок выпускников. При этом ОГЭ для девятиклассников в 2020 году проводиться не будет.Примечательно, что буквально накануне руководитель Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что безопасное проведение экзамена будет возможно только в августе-сентябре.Эксперт объяснил необходимость переноса ЕГЭИтоговые экзамены должны быть перенесены на более поздний срок, причем не только во время пандемии, а на постоянной основе. В этом уверен член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, директор лицея №36 Константин Тхостов, который рассказал о своей инициативе в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».Тхостов обратил внимание, что если бы учебный план не сдвинулся из-за пандемии, то выпускники 20 мая отмечали последний звонок, а 22 мая сдавали первый экзамен. Для подготовки к экзаменам должно быть больше времени, считает эксперт.«Даже в советские годы в школе была пауза между процессом получения образования – неделя для подготовки к выпускным экзаменам. Мы выпускались и только через месяц поступали», – напомнил Тхостов.По мнению эксперта, оптимальным вариантом будет, если первый экзамен будет проведен 1 июня. В таком случае у школьников будет время, чтобы привести мысли в порядок после последнего звонка и подготовиться к экзаменам.

Отпуска для учителейК онлайн-встрече присоединилась начальник отдела общего образования в комитете по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская. По ее словам, в текущей ситуации в сфере образования очень многое зависит от сроков проведения ЕГЭ.«Это дата позволит выстроить работу со школами, ребятами, отрегулировать вопросы с учительским отпуском. При этом 56 дней отпуска никто не отменял, а 1 сентября хочется начать учебный год. Мы назначили вебинар на следующую неделю с руководителями школ, чтобы определить ситуацию с отпускным режимом», — сообщила чиновница.Но в любом случае перенос ЕГЭ ставит всех в очень непростую ситуацию, говорит Грубская. В частности, наглядно видно, что даже родители переживают по поводу экзамена больше, чем дети.«Сейчас они имеют записи занятий от ведущих преподавателей, готовятся и переживают. Они имеют возможность повторить материал. Никто никогда не сможет предполагать, насколько эффективной будет эта подготовка», — с сожалением отметила Анна Грубская.Также участница конференции рассказала, что отдых у педагогов начнется в этом году раньше планируемых сроков.«В июне мы будет отпускать учителей в отпуск. Но все зависит от того, как сейчас выстроится ситуация с ЕГЭ. Это общий для всей страны вопрос. В этом году у учителей изменится график, и они смогут выйти в отпуск раньше, чтобы всем вместе работать на проведении итоговой аттестации», — заявила Грубская.В ходе дискуссии Евгений Зубарев подчеркнул, что на официальных информационных порталах по ЕГЭ до сих висит старое расписание проведения экзаменов. Объясняя причины неэффективной работы интернет-площадок, Грубская сказала, что, к сожалению, их работу нельзя организовать оперативно.«Эпидемиологическая обстановка постоянно меняется в разных регионах. Мы, прежде всего, заботимся о здоровье детей. Решение будет принято по факту, но не по подтвержденным датам. На текущий момент нет приказа и нормативных документов, на которые можно опираться», — пояснила чиновница.