Бабкина страдает из-за последствий болезни

Певица победила коронавирус, но не совсем. 70-летняя звезда эстрады месяц лежала в больнице. Две недели назад ее выписали. До сих пор Бабкина не может обходиться без посторонней помощи. За Надеждой Георгиевной ухаживает сиделка Алла, которая была при ней в клинике. Ведь певица перенесла операцию, и медикаментозную кому. Врачи сразу предупредили, что реабилитация предстоит долгая.Состояние Бабкиной сегодня, 15 мая 2020Певица рассказала, что в больнице ее кормили через зонд, так как совсем не было аппетита. «В палате за мной ухаживала прекрасная девочка Аллочка — сама юная, худенькая, а ручищи как кувалды. Она меня таскала с кровати в туалет — я ходить не могла. Дневала и ночевала со мной», — рассказала Бабкина в эфире Первого канала.Ей еще предстоит длинный курс физиотерапии. По словам концертного директора Сергея Гороха, больше всего Надежда переживает разлуку с родными. Общается с ними только по телефону и скайпу. Особенно скучает по молодому супругу Евгению Гору. Они счастливы вместе 17 лет. Молодой избранник моложе на 30 лет, но боготворит свою Надю.«Я вообще никогда в жизни по поводу собственного возраста не заморачивалась, — призналась певица журналистам. — Если меня спрашивают вдруг, сколько мне лет, я каждый раз начинаю лихорадочно подсчитывать, потому что, если по чесноку, все эти паспортные данные ко мне никакого отношения не имеют. Главное — не сбавлять обороты. Стоит только остановиться, расслабиться, как моментально начинаешь стареть. А я этого не хочу!»

Новая напасть обрушилась на БабкинуНадежда Георгиевна несколько дней находилась в коме, и врачи боролись за её жизнь. Теперь все эти неприятности позади, но вдруг всплыли интересные подробности о том, что было за несколько дней до того, как Бабкина попала в больницу.Надежда Георгиевна рассказывала, что, как только в мире объявили о пандемии, она вызвала клининговую службу и провела полную дезинфекцию квартиры.Она рассказала, что тогда ей чистили не только стены и полы, но и добавляли специальную жидкость в вентиляцию. На следующий день после уборки она почувствовала себя плохо.Так вот, врач Николай Косенков считает, что эта самая жидкость и могла спровоцировать двустороннее воспаление лёгких. По его мнению, некоторые растворы не предназначены для вдыхания, а только для обрабатывания поверхностей и если же капли такого раствора попали внутрь организма, то они могут вызвать проблемы, вплоть до отёка лёгких.Правда, в отличие от многих переболевших пневмонией за последний месяц, у Бабкиной тест на коронавирус дал положительный результат. Так что версия с отравлением хоть и выглядит правдоподобной, но, скорее, всего, ошибочна.Что произошло с Надеждой БабкинойНадежда Бабкина попала в больницу с пневмонией 6 апреля. Певица больше недели находилась на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. Из больницы артистку выписали в начале мая.