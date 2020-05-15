Песков объяснил, как он заразился коронавирусом

Несколько дней назад стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавируом и из-за этого попал в больницу. Там врачи обнаружили у него двустороннюю пневмонию. Журналисты поговорили с чиновником о его самочувствии.Состояние здоровья Пескова сегодня, 15 маяС 1 мая Песков перешел на режим самоизоляции — выяснилось, что один из его коллег заразился коронавирусной инфекцией. Каждый день он проходил тест на COVID-19, и один из них дал положительный результат. Позднее заболевание подтвердилось и у его жены Татьяны Навки.В первый день, как говорит пресс-секретарь, не было никаких симптомов, однако потом температура тела начала подниматься до 37 градусов, появилась ломота в теле. Вместе с женой они трое суток провели дома. Когда поняли, что процесс «идет в гору», поехали в больницу.«В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный», — поведал официальный представитель Кремля.По словам Пескова, он не контактировал с президентом больше месяца — члены правительства привыкли работать в режиме видеоконференций.

Свежие новости о Дмитрии ПесковеНа одной из пресс-конференций чиновник появился с бейджиком — «блокатором коронавируса». Журналист спросил, использовал ли он его. Песков ответил, что снял бейдж, когда «журналисты стали писать, в том числе о его вреде». При этом он продолжает возить бейдж в своей машине.Пресс-секретарь рассказал, что в стране есть эпидемиологи и вирусологи, которые испытывают вакцину против коронавируса на себе. Подробности об этих врачах Песков не раскрыл.Он также добавил, что премьер-министр Михаил Мишустин, который тоже заразилсяCOVID-19, идет на поправку и уже находится «в рабочем состоянии».Как себя чувствует Песков сегодня, 15.05.2020Как рассказал Песков, в первый день у него не было никаких симптомов, потом поднялась температура — 37,4 днем и 37,8 ночью, ломило тело. Дня два-три он пролежал дома, затем решил сделать КТ, где ему диагностировали пневмонию. Пресс-секретарь отметил, что самое главное не упустить момент и вовремя обратиться к врачам, ведь вирус «абсолютно кровожадный», и хоть врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма. С 12 мая Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка находят в больнице с диагнозом «коронавирусная инфекция».