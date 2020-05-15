Назван срок действия ограничений из-за коронавируса в Москве

Власти Москвы заявили, что введенные из-за коронавируса ограничительные меры в столице могут действовать еще минимум 1-2 недели. Как заявил мэр города Сергей Собянин, необходимо «пожить неделю-другую» в таком режиме и оценить меры открытия производств в столице.

До какого числа карантин в Москве

Решение о втором этапе снятии ограничений по социальной изоляции будет принято в течение 2 недель. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Нужно неделю-другую пожить в таком режиме, посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры раскрытия производств, промышленности на ситуации», — поведал он.

По словам мэра, на следующей неделе в столице также будут открыты многофункциональные центры предоставления государственных услуг для граждан «Мои документы».

Новости о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр столицы отметил, что в городе отсутствует обязательное предписание по ношению защитных средств на улице. Собянин назвал введение обязательного ношения масок и перчаток при посещении общественных мест и транспорта «компенсационной мерой».

«Это такая как раз компенсационная мера, чтобы за счет того, что мы увеличили количество рабочих, не было взрывного распространения инфекции», — подчеркнул градоначальник.

Согласно последним данным, в Москве зафиксировано более 121,3 тыс. инфицированных, 19,6 тыс. пациентов выздоровели, 1,1 тыс. скончались.

Москвичей проверят на антитела к коронавирусу

С сегодняшнего дня, 15 мая, жителей Москвы начнут приглашать в медучреждения для проверки на антитела к COVID-19. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Антитела появляются после того, как человек заразился, и организм справился с инфекцией. Протекание болезни могло быть в любой форме, в том числе, бессимптомно.

По словам градоначальника, данное тестирование будет бесплатным. Для сдачи анализа в Москве уже установлены автоматические анализаторы крови в 30 поликлиниках. Каждые несколько дней 70 тысяч москвичей, определяемых случайной выборкой, будут получать приглашения либо на электронную почту, либо по СМС. Нужно будет пройти по ссылке, записаться на прием онлайн, приехать в назначенное время в поликлинику, и сдать анализ крови ИФА-методом (иммуноферментный анализ).

После проведения лабораторных исследований будет понятно, кто переболел и имеет иммунитет к коронавирусной инфекции, кто болеет ей бессимптомно и не знает об этом. И самое главное, после такого массового скрининга будет понятно, какова ситуация с распространенностью инфекции на самом деле и нужно ли еще продолжать введенные ограничения.

Если анализ выявит коронавирус, то заболевший должен будет уйти на самоизоляцию, при необходимости пройти курс лечения. В случае необходимости – оформить больничный. Статистика проведенных исследований будет выкладываться на сайте mos.ru.

Такие массовые исследования жителей Москвы значительно помогут в борьбе с новой коронавирусной инфекции COVID-19, покажут реальную картину его распространения и появившегося у населения иммунитета. И в конечном итоге – приведет к скорейшей отмене любых ограничений.