Впервые официально подтверждена тяжелая болезнь Заворотнюк

Владимир Путин провёл совещание с директором института молекулярной биологии РАН Александром Макаровым. Впервые публично был официально раскрыт диагноз актрисы Анастасии Заворотнюк, который ее родственники предпочитали скрывать.

Диагноз Анастасии Заворотнюк раскрыт

В ходе беседы Макаров сообщил президенту о новой технологии лечения рака вирусами. Этот метод возможно использовать для лечения больных на терминальной стадии. Способ можно применить и для лечения глиобластомы — опухоли головного мозга. Подобная развилась у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Директор института сообщил, что они получили родные клетки опухоли Заворотнюк, учёные их размножили и смогли подобрать вирусы, которые убивают эти раковые клетки. Однако, по словам Макарова, ситуация у Анастасии не настолько тревожная, чтобы применить для лечения эту технологию.

В настоящее время исследователи проверяют эффективность такого метода лечения на добровольцах, которым традиционное лечение уже не помогает. По предварительным выводам, преобладает довольно большой процент случаев, когда пациент находится в стадии ремиссии и начинает вести нормальный образ жизни.

Заворотнюк: новости сегодня, 15 мая 2020

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк передали Институту молекулярной биологии РАН ее клетки для исследования, сообщил его директор Александр Макаров президенту России Владимиру Путину во время совещания.

По словам Макарова, у Заворотнюк диагностировали опухоль мозга и ученые института разработали технологию, позволяющую при помощи вирусов уничтожать раковые клетки у пациентов на терминальной стадии заболевания.

Однако, пояснил Макаров, у актрисы не настолько серьезная ситуация, чтобы применять для ее лечения эту технологию.

Звездный адвокат Александр Добровинский не исключил, что диагноз актрисы раскрыли с официального разрешения ее родственников.

В противном случае, заметил адвокат, были нарушены этические нормы, в рамках которых произошел выход за пределы передачи информации, за что, несомненно, последует требование о возмещении морального ущерба.

«Я думаю, что это было сделано с согласия или самой Анастасии Заворотнюк, или с согласия ее родственников. Потому что, конечно, есть этические нормы, которые не позволяют выходить за рамки передачи информации. Если это было сделано без разрешения, то, конечно, будут некие исковые требования с компенсацией морального ущерба и подобным. Я предполагаю, что разрешение было получено», — сказал собеседник издания.

Адвокат также пояснил, зачем историю с диагнозом Анастасии Заворотнюк обнародовали на высочайшем уровне.

«Во-первых, это прозрачность того, чем занимаются люди, во-вторых, если это было сказано, то это вселит надежду в других людей. Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом. Количество сумасшедших, которые существуют в интернете, — огромно и публичность в этом плане полезна», — пояснил Добровинский.

Информация о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому, появилась еще в прошлом году, однако официальных заявлений, подтверждающих или опровергающих это, ни от самой актрисы, ни от ее родственников так и не последовало.