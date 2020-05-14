Закулисье российского телевидения

«Дорогие идиоты! Включите, пожалуйста, ваши радиоприёмники. Возьмите стул и сядьте на него сверху. Эта передача – для вас». Такими словами начиналась знаменитая физтеховская миниатюра будущего журналиста Александра Кондратьева (1984 г.). Сама миниатюра была просто смешная, абсурдная, но вот это вот «Для вас, идиоты» тогда буквально висело в воздухе. Мы смеялись над неискренней и неумной советской телепропагандой, над навязчивой «повесткой» (все эти беспрестанные «кубанские рисовальщики нарисовали ещё сто миллионов тонн риса», бесконечная программа «Время») – ну и над опостылевшей советской попсой.

«Для вас, идиоты»

Я вспомнил о давних глухих временах советской телепропаганды на днях, когда по первому и второму (пардон, «Россия 1») каналам государственного телевидения показывали передачи «Эксклюзив! Филипп Киркоров: день рождения дома» («Россия», «Андрей Малахов. Прямой эфир», 30 апреля, 18:30 – 20:00); «Филипп Киркоров – последний концерт в Олимпийском» (Первый канал, 1 мая, 21:20 – 23:30).

Ну а также:

«Тест сквозь слёзы. Все претенденты на отцовство узнали результаты ДНК-тестов». «Заткнись, уродище! – родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной обвиняют друг друга в корысти». «Без еды и воды. Мать заперла малолетних сына и дочь». «Я считаю, что Лена – дура. Диана Шурыгина устроила скандал в студии». «Беременная женщина убила младенца. Чей голос за кадром?» «Беременная в 15: почему мать школьницы скрывает отца своего ребёнка?»

Скажете – ну и что? Ну это же для рейтинга, для развлечения…

Это ежедневный (с понедельника по четверг) прайм-тайм на Первом канале телевидения России. На втором («Россия 1») идёт такое же шоу Андрея Малахова, но там пока отстроились за счёт коронавируса («Коронавирус – чёрная метка пришельцев?») и временно, частично отошли от отзеркаливания безумия Первого канала во всей его полноте…

Что ещё в традиционном прайм-тайме? Программа «На самом деле», Первый канал.

«Прямо в студии. Мужчина узнаёт про измену жены». «Родственник провидицы о конце пандемии». «Самая красивая светская львица избита компанией женщин».

А популярную программу НТВ, с понедельника по четверг в 17:00, можно даже не иллюстрировать заголовками. Просто она называется «ДНК» – и там все «в прямом эфире» узнают, кто от кого залетел и кто кому изменил.

Да, а наши – советских времён – претензии к опостылевшей ещё в 80-е «эстраде»… Ну, просто вспомним Великую Субботу 18 апреля. И программу передач Первого канала. Я её сейчас вам напомню.

13:00 – 14:00. Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция. 14:00 – 15:00. Алла Пугачёва. «И это всё о ней…» Избранное. 15:00 – 15:15. Новости с субтитрами. 15:15 – 16:10. Алла Пугачёва. «И это всё о ней…» Избранное. 16:10 – 17:45. Кто хочет стать миллионером с Дмитрием Дибровым. 17:45 – 18:50. Максим Галкин. «Моя жена – Алла Пугачёва». 18:50 – 21:00. «Подарок для Аллы». Большой праздничный концерт. 21:00 – 21:30. «Время». 21:30 – 23:30. Сегодня вечером. День рождения Аллы Пугачёвой. 23:30 – 02:15. Пасха Христова. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя.

…Тогда, в 80-е, был популярен антисоветский анекдот о том, что в БСЭ XXI века про Леонида Брежнева будет написано так: мелкий интриган эпохи Аллы Пугачёвой. С тех пор прошло считай 40 лет, и вот уже о пяти лидерах страны (ну или о четырёх, если страшно) можно пошутить теми же словами.

Тем более что пропаганда наша – типа пророссийская – вполне этому способствует.

Посмотрел тут вдруг 3 мая «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым (каюсь, раньше не смотрел). Может быть, я чего-то не понимаю. Но мне кажется (нет, не кажется), что ТАК «хвалить» первое лицо можно только в пародийно-издевательских целях. А то и в провокационных, подрывных. Даже с «дорогим лично товарищем Леонидом Ильичом» такой пошлятины себе не позволяли. Зато с атеистической пропагандой – всё как даже не при Брежневе, а при Хрущёве: вот цитата якобы из Ломоносова (как он «попов» называет палачами за неправильное крещение детей), а вот сюжет о «врагах карантина» – навальнятах, Явлинском, Альбац и Церкви. Правда, клирик, глубоко неадекватные слова которого процитированы, уже запрещён в служении, но это же не повод не анонсировать программу его портретом на фоне храма с крестом в руке и надписью «Псевдозащитники»…

Впрочем, об антихристианской заказухе будет кому сказать. А я про другое.

В это другое попадают и Дмитрий Киселёв, и Андрей Малахов, и Дмитрий Борисов. И конечно, этот невероятный творческий коллектив бессмертных из сериала «Сумерки» – всё это разнополовецкое семейство Пугачёвой-Киркоровых-Галкиных-Басковых и прочие, и прочие…

То есть про телевидение наше как таковое. Превращающее сегодня в циничное издевательство над людьми практически всё, что выходит с конвейера этой фабрики дегенерации.

От пропаганды к медиакратии

Нет, о советском телевидении ничего хорошего говорить не хочется – особенно тем, кто хорошо помнит его (а не питается сладкими сказками советистов).

Правда, когда Леонид Ильич Брежнев в своей неповторимой манере, по бумажке и под смех идеологически незрелых (почти всех) телезрителей изрекал что-то вроде «советский народ, товарищи, – самый читающий народ в мире», то это было, как ни странно, правдой.

Потому что считалось: элементарная грамотность, хороший (ну, по общепризнанным нормам) вкус, способность читать слова и понимать их – всё это не противоречит целям строительства коммунизма (точнее, сохранения партийной власти).

Поэтому по советскому телевидению шли хорошие советские фильмы. Поэтому «сборные концерты» к советским праздникам состояли из разных жанров – симфоническая музыка, опера, балет, эстрадная песня, эстрадная юмореска… Поэтому научно-популярные передачи – всякого рода «Клубы кинопутешествий», «В мире животных» и «Очевидное – невероятное» – были (в абсолютных цифрах) более популярны, чем самые свальные ток-шоу сегодняшнего дня.

А потом партийная пропаганда рухнула под грузом собственной забронзовелости. И оказалось, что вот это образованное большинство народа способно действовать само. Оказалось, что эти люди – в несвободные советские времена – научились свободно мыслить, самоорганизовываться, различать пропагандистскую ложь. Что их невозможно ни запугать, ни обдурить. И система, казалось бы, развалилась.

Но на смену партократам и цензуре рванулись, распихивая локтями «самое читающее большинство», комсомольцы-фарцовщики, хапуги и мафия. Вся эта постсоветская номенклатура быстро научилась на ошибках предшественников и осознала: «самое читающее» – главная угроза для складывающейся криминально-коррупционной системы постсоветской власти, поэтому необходимо его как можно быстрее сломать, развалить и никогда впредь не позволить возродиться.

Сначала его растлили. После хаоса и рыночной, точнее базарной, анархии начала 1990-х наступил 1996 год, а вслед за ним то, что назвали «медиакратией». Так называемые «семибанкиры», они же «олигархи», они же «медиамагнаты» – Березовский, Гусинский и др. – создали свои медиахолдинги, собрали под своим контролем газеты разного уровня (так называемые «качественные», для бизнес- и политической элиты, а также для заинтересованной тусовки, в том числе для самих журналистов; так называемые «массовые», вплоть до «жёлтой прессы» – для широкой аудитории) и самые массовые СМИ – телевидение и (тогда) радио. А главное, они взяли под контроль медиатусовку – тех, кто делает СМИ, тех, кто зарабатывает за счёт медиамагнатов довольно большие деньги. А дальше всё просто: «качественные СМИ», примерно как Телеграм сегодня, обсуждают текущие события и вбрасывают устойчивые оценки и яркие характеристики («как правильно оценивать происходящее»). Массовые газеты и ТВ делают те же самые журналисты, которые читают «качественные», – в результате оценки и характеристики превращаются в навязчивые штампы и стереотипы. Которые и рулят массами (на выборах) и, главное, при необходимости давят на первое лицо (тогда Ельцина). Всё это с единственной целью – закрепить их (медиамагнатов) привилегированную близость к власти и доступ к экспортируемому сырью и бюджетным финансовым потокам. Взять под контроль (купить) «политический класс» и через него – государство.

Что касается «самых читающих», а особенно тех, кто делает газеты и ТВ, то с ними поступили по-разному. Кого сломали и обрушили в нищету. Кого купили. Кого поманили. А главное, под шумок забрали право различать добро и зло. Верить в идеалы и стыдиться корысти и цинизма. Правда, пока не запретили думать, творить – и иногда даже что-то хорошее.

Легализация дегенерации

…В начале 2000-х с медиакратией в прежнем виде было покончено – Путину олигархическая вольница была совершенно ни к чему. Телевидению разрешили остаться бизнесом: вы согласовываете с нами повестку информационно-политического вещания, мы не лезем в ваши деньги. И на какое-то время наступило что-то вроде «водяного перемирия».

Возомнивший себя новым правящим классом «средний класс» пошёл в гору, а на ТВ принялись расцветать все цветы. Множество новых и нетривиальных реалити-шоу (всякие «Последние герои»), неплохо закрученных песенных конкурсов (вроде «Фабрики звёзд»). Вдруг посыпались на экран (и получили прекрасные рейтинги) не сериалы, а полноценные многосерийные художественные фильмы: «Идиот» (2002) и «Мастер и Маргарита» (2005) Владимира Бортко, «В круге первом» (2006) Глеба Панфилова, гениальная «Ликвидация» (2007) Сергея Урсуляка и многие другие.

На этом фоне оставались почти незамеченными всякого рода низкосортные попсовые телепроекты, выделявшиеся на фоне всего остального разгула «свободы самовыражения» как бульварные листки про инопланетян и половые извращения на фоне респектабельного «Московского комсомольца» (подумаешь, по полполосы рекламы «досуга» в каждом номере). 20 мая 2002 года на канале СТС начался проект «Окна» (который потом переехал на ТНТ), придуманный и запущенный будущим бывшим депутатом Государственной думы и видным единороссом Валерием Комиссаровым. Проект честно анонсировался как «трэш и угар», участники разоблачали друг друга, орали друг на друга, дрались в студии, один раз даже набили лицо ведущему шоу Дмитрию Нагиеву – и следующую передачу он вёл якобы с больничной койки. И даже если бы потом не выяснилось, что это было псевдошоу (все участники были профессиональными актёрами), зрители не изменили бы своего отношения к продукту: прикольно посмотреть на придурков и порадоваться, что мы – не такие, как они.

А уже 11 мая 2004 года на канале ТНТ вышло в свет реалити-шоу «Дом-2» – продолжение комиссаровского же проекта «Дом». Но если «Дом» был типичным реалити-шоу (сюжет, сезон, соревнования, призы, главный приз по итогам сезона – дом), то «Дом-2», выходящий и сейчас, стал проектом совершенно нового типа, уникальным, самым длительным, как говорят, в истории подобного рода программ.

Этот проект, неразрывно связанный с именем и лицом Ксении Собчак, сменил «продаваемый продукт» – как это раньше сделала программа «Поле чудес». Леонид Якубович рассказывал, как предложил Листьеву новую концепцию – привлечь внимание зрителя не самим конкурсом, а личностями участников, их смешными высказываниями, приветами родне, подарками ведущему и т. д. «Простые люди» с удовольствием смотрели в экран как в зеркало – на таких же, как они, приятных обычных людей.

Почти то же самое сделал и «Дом-2». Зрителям принялись продавать «образ жизни», стиль жизни, простецкие, якобы прямо тут же складывающиеся «отношения» (по-моему, именно тогда получил распространение этот убогий эвфемизм, которым можно назвать безо всякого различения что угодно – от платонических невинных ухаживаний до свального греха). Как ещё в те годы сказал мне выдающийся культуролог, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей, «не стоит недооценивать «Дом-2″ – это страшная машина, которая форматирует массовое сознание граждан России».И это действительно было так. Поначалу, конечно, речь шла не обо всех гражданах, а об отдельной их части – людях разных возрастов, в основном молодых. Среди них оставалась часть зрителей «Окон», которым «прикольно подсматривать за придурками». Но в основном это были обычные люди, правда, не отягощённые хорошим воспитанием, культурой и развитым интеллектом. Не самые плохие люди, многие из них – с перспективами поумнеть и повзрослеть. Но «Дом-2» дал им уникальную возможность. Раньше тупые разговоры на скамейках у подъезда, «перепихоны» в гаражах, сплетни и дрязги, смены «партнёров» и убогие «отношения» – всё это социально не одобрялось. То есть так жили очень многие, но напоказ не выставляли. И вдруг им показали себя в зеркале ТНТ: смотрите! Вы не одни такие! Так не просто можно жить – это норма жизни! И программа «Дом-2» стала точкой роста легальной дегенерации и положила начало социальному одобрению дебильности.

Примерно те же «хозяева дискурса» – интеллигентные, изощрённые, высококультурные гендиректора телеканалов – сделали свой выбор. Как и следовало ожидать, наиболее чётко сформулировал его самый высококультурный и самый изысканный Константин Эрнст, бессменный руководитель Первого канала.

Если ты насильно показываешь тот программный продукт, который нравится тебе или ты считаешь, что это правильно показывать миллионам телезрителей, – сказал он в интервью «Эху Москвы» 1 января 2006 года, – то человек, который принимает такое решение, довольно странный человек, он, видимо, решил, что может пасти народы. Вследствие того, что я себя не отношу к подобному типу людей, мы тщательно следим за пристрастиями аудитории. И если, увы, к моему огромному сожалению, аудитория безмерно радуется довольно примитивному юмору, ну, наверное, аудитории нужен этот тип телевизионного вещания для того, чтобы расслабиться.

ТВ как общеобязательный СПИД

За прошедшие 15 примерно лет принципиальное решение, принятое Эрнстом и Ко, удалось реализовать на все сто процентов.

«Дом-2» продолжает выходить на канале ТНТ, устойчиво собирая свою аудиторию – как постаревших первых фанатов, так и новых, в том числе детей старых. Но ему на смену пришли совершенно другие машины форматирования мозгов, о которых мы вспоминали выше. Выходящие в прайм-тайм на всех трёх массовых телеканалах, все эти «Пусть говорят», «Пусть орут», «Пусть хоть лопнут» и – да! – «Док Ток» с символической Ксенией Собчак ежедневно представляют нам в качестве социально одобряемого поведения уже не дебильность, неразвитость, бескультурье и пошлость. А низость, патологию, криминал.

Мне довелось (лет десять назад, повод был чисто политтехнологический) один раз в жизни принять участие в «Пусть говорят» с Малаховым. Скажу одно: от такой похмельной тошноты никакая водка не помогла бы. Самое главное, что я тогда понял: здесь не просто показывают скандал, мерзость и низость, здесь заставляют так вести себя «массовку», подначивают участников и, если надо, покупают «звёзд». Всех.

Кому-то нравится Алибасов и его «Нана» (не мне). Кто-то вырос на фильмах Джигарханяна. Кто-то смотрел не только «Белое солнце», но и спектакли Театра сатиры, и сохраняет нежную любовь к Спартаку Мишулину. Кто-то помнит «Калину красную» и великого Василия Шукшина, что-то разглядевшего в своей жене Лидии Федосеевой. Так вот, они такие же, как Диана Шурыгина! Они такие же, как Ветчислав Запалдонов, 60-летний одноногий бисексуал, требующий алиментов от 14-летней Фатимы Кирдыкабзацевой, родившей ему семилетнего сына. Они такие же, как десятки отвратительных мразей, размазанных по детекторам лжи и ДНК-лабораториям от Москвы до самых до Украин.

И ты, вы, мы – все будьте такими же! У вас просто нет другого выхода. Двери заварены. Никакого «читающего большинства» больше не допустят.

Никаких больше знаний. Никакого духовного роста. Никакого различения добра от зла. Все заражены духовным СПИДом – дефицитом иммунитета, причём тем самым способом, которым в основном им и заражаются. Только через мозги.

Да, это в чистом (в грязном) виде дьявольщина. Но – как всегда у дьявольщины – есть множество циничных и якобы рациональных объяснений. Например, такое: люди с насильственно выключенными мозгами и совестью – идеальный материал для манипуляций. Пока они будут заглядывать в предлагаемые телевизором чёрные (и грязные) дыры, с ними можно делать что хошь – грабить, обманывать, строить, внушать любую чушь.

Но, как известно, дьявол – лжец и отец лжи. И со своими слугами, а особенно с преданными и талантливыми, он жесток беспредельно. Потому что люди, насильственно превращённые в зомби, уже не управляемы и не манипулируемы. С ними невозможно справиться ни во время кризисов, ни при пандемии, ни в голодные бунты – все каналы связи перекрыты! Кроме одного – агрессии, психоза, ярости и мести.

С обдолбанными, безграмотными, испуганными и сломленными людьми можно сделать многое. С дьяволом, выращенным в их душах и выпущенным на волю, нельзя сделать ничего. И никому.

Дмитрий Юрьев