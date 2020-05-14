Служба внешней разведки о легендарных разведчиках под грифом «секретно»

Имена сразу семерых выдающихся российских разведчиков обнародовал глава СВР Сергей Нарышкин. Кроме того, стали известны даже некоторые подробности их работы и биографий. О каких людях идёт речь, за что они получили звание Героя – и почему прочие детали их пребывания в длительных зарубежных командировках до сих пор остаются под грифом «секретно»?

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли вклад в обеспечение безопасности России. «Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин», – рассказал Нарышкин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В декабре прошлого года Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи «сотрудников особого резерва». Это первый случай, когда служба рассекретила сразу нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов. Чуть позднее пресс-бюро СВР опубликовало краткие биографии рассекреченных нелегалов. К сожалению, этот официальный текст совершенно лишен конкретики и не дает возможности действительно ознакомиться с деятельностью выдающихся советских и одного советско-российского разведчиков. Сам Нарышкин специально оговаривался, что необходимо все-таки соблюдать режим государственной тайны, поскольку полное обнародование деталей жизни и деятельности нелегалов может в даже исторической ретроспективе навредить системе.Попробуем восполнить лакуны.

Например, о Герое России Виталии Нетыксе в сообщении пресс-бюро Службы сказано, что он «сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада». По данным газеты ВЗГЛЯД, специальным распоряжением запрещено разглашать, за какие именно операции в 2010 году Виталий Нетыкса был удостоен звания Героя России. В открытой части «закрытого» указа о награждении указана стандартная формулировка о «мужестве и героизме, проявленном при выполнении служебного долга».

Нетыкса Виталий Вячеславович

На данный момент все обстоятельства его жизни, включая образование, являются государственной тайной. Можно сказать лишь, что он родился в 1946 году в Москве и находился в длительных командировках в зарубежных странах, а под конец жизни в звании генерал-майора продолжил службу в центральном аппарате СВР. Скончался Виталий Вячеславович в 2011 году на 66-м году жизни, через год после вручения ему Звезды Героя, и похоронен на Троекуровском кладбище. Наверное, есть надежда, что сейчас, после решения о частичном рассекречивании его биографии и работы, общество сможет узнать побольше.

Евгений Иванович Ким – легенда нелегальной разведки. В сообщении пресс-бюро говорится, что он «имел на связи источники ценной документальной информации, добывал сведения по приоритетной проблематике, получившие высокую оценку и реализованные по высшей разметке». Пресс-бюро не стало уточнять, что означает этот набор слов, но мы поясним: «высшая разметка» – это когда материалы, полученные агентурным путем, поступают на стол высшему руководству страны.

Евгений Ким родился в Бухаре в 1932 году. Практически всю свою жизнь он находился на нелегальной работе, и его деятельность и биография до сих пор остаются тайной. Известно лишь, что советские корейцы во второй половине 1960-х и в 1970-х годах активно использовались на нелегальной работе в маоистском Китае, поскольку в силу внешности могли смешаться с толпой.

Ким Евгений Иванович

Иных средств получения информации о происходившем на улицах Китая в период так называемой культурной революции вообще не было. Однако это лишь допущение, и в случае с Евгением Кимом обществу также придется ждать официального рассекречивания. Героя Советского Союза и орден Ленина Ким получил в 1987 году со стандартной формулировкой «за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга». Евгений Иванович трагически погиб в Москве в ноябре 1998 года в возрасте 66 лет, его сбил автомобиль. Похоронен он также на Троекуровском кладбище.

Владимир Иосифович Лохов родился в селении Пичиджын Знаурского района Южной Осетии в 1924 году. С 1942 года служил в войсках НКВД, принимал участие в борьбе с бандитизмом и дезертирством. Затем поступил на учебу в Азербайджанский госуниверситет в Баку, где и получил направление в органы государственной безопасности. С 1958 года проходил подготовку на службу в качестве агента-нелегала, проживал в одной из советских республик Средней Азии для совершенствования знания языка и местных обычаев. С 1960 по 1966 год находился в двух зарубежных командировках на нелегальной позиции. По данным газеты ВЗГЛЯД, Владимир Лохов работал по привычной и распространенной в советской нелегальной разведке схеме: легализован он был в одной стране, а в другой работал под видом иностранного бизнесмена, приехавшего из страны легализации. Эта схема позволяет избежать случайностей типа встреч друзей детства, которые могли бы узнать персонажа легенды, а также неожиданных вопросов, типа откуда у этого человека деньги, чтобы открыть бизнес.

При этом он идеально знал языки, обычаи и нравы региона, что давало ему возможность полностью интегрироваться в местное общество, приобрести связи в местной иностранной колонии и в коммерческих кругах. После 1966 года Владимир Лохов некоторое время преподавал в Лесной школе и выполнял разовые задания за границей. В 1968 году Лохову было поручено руководить целой сетью разведчиков-нелегалов «в районах с кризисной ситуацией». Это период, последовавший сразу за Шестидневной войной на Ближнем Востоке, но мы не можем пока открыто утверждать, в какой именно стране или даже регионе действовала эта сеть. В 1979 году Владимир Лохов был назначен начальником одного из отделов ПГУ КГБ СССР.

Он был женат на Нонне Толстой. За достигнутые конкретные результаты в работе награжден медалью «За боевые заслуги» (1967 год), нагрудным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности» (1970 год), орденом Красной Звезды (1977 год), орденом Трудового Красного Знамени (1985 год), многочисленными юбилейными наградами и медалями за выслугу лет. В 1991 году Владимир Лохов вышел на пенсию по возрасту. У него не было ни одного провала, и до нынешнего момента его работа была полностью засекречена вплоть до стран пребывания. Скончался Владимир Лохов в 2002 году в Москве на 78-м году жизни и похоронен на Троекуровском кладбище.

Лохов Владимир Иосифович

В современной Южной Осетии полковник Владимир Лохов – один из национальных героев. Месяц назад, в декабре 2019 года, в Москве посольство РЮО проводило торжественный вечер, посвященный 95-летию Владимира Иосифовича, на котором присутствовали члены его семьи.

О Виталии Алексеевиче Нуйкине пресс-бюро Службы сообщает: «добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада и научно-технической проблематике». В реальности Виталий Нуйкин проработал в различных странах мира 38 лет в паре со своей супругой Людмилой Ивановной. Познакомились они, еще когда им было по 16 лет, в Восточном Казахстане, а родом оба из сибирских таежных поселков. Виталий учился в Москве в МГИМО, где ему и поступило интересное предложение от ПГУ КГБ. Людмила училась на медсестру. Через некоторое время Виталий с разрешения руководства разведки предложил своей жене также пройти курс специальной подготовки. История их работы очень показательна с точки зрения методов нелегальной разведки, практиковавшихся в те годы.

Базовым языком Нуйкиных был французский, и первоначальную легализацию они проходили в одной из франкофонных стран Европы. У них были настоящие паспорта, но легендированные биографии. Несколько раз это приводило к опасным ситуациям. В Европе Нуйкины заново регистрировали брак уже под легендированными именами. И оформлявший им брачное свидетельство нотариус неожиданно спросил Виталия: «Как девичья фамилия вашей матери?» Иногда даже годы подготовки дают сбой, мозг закоротило, и эта фамилия просто вылетела у Нуйкина из памяти. Но нотариус с улыбкой сказал: «Понимаю, месье, у вас сегодня такое событие, вы нервничаете». Этой заминки хватило, чтобы прийти в себя, и Виталий вспомнил все составные части своей легенды.

Нуйкин Виталий Алексеевич

Работали Нуйкины не в Европе, а во франкофонных странах Африки и Юго-Восточной Азии под видом европейских предпринимателей. Это создавало в те времена неожиданные дополнительные проблемы. Например, Людмила с ее медицинским образованием не могла работать по профилю, поскольку белая женщина-медсестра – это был нонсенс. Не было возможности и устроиться, например, секретаршей, по этой же причине, а позиция секретарши в колониальной администрации могла дать широкие возможности для разведывательной деятельности. Но Людмила Ивановна с успехом выполняла «представительские функции»: ходила в клубы жен банкиров и госчиновников, на приемы и обеды, где обычно выбалтывается очень многое.

Вместе с Виталием на одном курсе в Краснознаменном институте учился предатель Гордиевский. Он даже бывал у Нуйкиных дома в Москве. И однажды, еще не будучи разоблаченным, Гордиевский в каком-то разговоре напрямую спросил у тогдашнего руководителя советской нелегальной разведки генерала Юрия Дроздова: «А Нуйкины, они сейчас в какой стране?» Дроздов от ответа технично ушел, но после побега Гордиевского стало понятно, что Нуйкины под угрозой. Их ищут. В стране Юго-Восточной Азии, где они работали, рядом с ними поселилась странная английская пара. Затем Нуйкины нашли в своей квартире жучок. Людмила была в это время в Москве, а вот Виталия пришлось в лучших традициях Джеймса Бонда вывозить в багажнике машины на советский корабль, стоявший на ремонте в порту.

В Южно-Китайском море «недоотремонтированный» корабль попал в такой шторм, что речь шла о гибели. Капитан корабля пришел к Нуйкину и спросил: «У вас есть чистая одежда?» Нуйкин не понял, а на флоте принято умирать в чистом. Но в конце концов корабль удалось взять на буксир и оттащить во Вьетнам. В шесть утра Виталий Нуйкин как был, в тропических шортах и с атташе-кейсом, прилетел в Москву и позвонил жене: «У тебя деньги есть? Выйди, возьми 10 рублей, а то мне таксисту заплатить нечем».

Полковник Виталий Нуйкин скончался в 1998 году. Инфаркт у него случился в аэропорту, но он сел за руль, доехал до ведомственной поликлиники, отстоял очередь за медицинской картой и расслабился. Клиническая смерть, его реанимировали пять часов и спасли, после чего он прожил еще год. Людмила Ивановна вышла в отставку в возрасте 70 лет, но еще пять лет консультировала Службу.

Отдельная история – Михаил Анатольевич Васенков. Пресс-бюро Службы сообщает, что он «создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию, получившую высокую оценку». Но это не дела давно минувших дней, а вполне себе современная история. Михаил Васенков родился в 1942 году в Кунцево, которое тогда еще было отдельным поселком, а не районом Москвы. В 1976 году он приехал в Перу из Испании с паспортом на имя гражданина Уругвая Хуана Хосе Ласаро Фуэентеса и командировочным удостоверением от табачной компании. Классическая схема. В 1979 году он получил гражданство Перу, в 1983 году женился на местной журналистке Вики Пелаэс, а в 1985 году переехал в США, в Нью-Йорк.

Васенков Михаил АнатольевичВ Нью-Йоркском университете он получил степень доктора философии и некоторое время преподавал. При этом он подрабатывал журналистом и фотографом, что давало ему доступ к различным политическим мероприятиям. Суммарно на нелегальном положении Васенков-Фуэнтес находился почти 35 лет. Деятельность Васенкова была уникальной. Он смог сдружиться с функционерами Демпартии, получил доступ к расписанию президента США на несколько лет вперед, читал лекции о политической ситуации в Латинской Америке в нескольких престижных нью-йоркских колледжах. Летом 2010 года он был арестован ФБР в своем доме в нью-йоркском районе Йонкерс. За несколько месяцев до ареста он узнал, что ему присвоено звание генерал-майора, а Героя Советского Союза он получил за 20 лет до этого – в январе 1990 года.

Васенков отказывался сотрудничать с ФБР, настаивая на своей невиновности, до того момента, пока в его камеру не явился лично предатель Александр Потеев и не положил перед ним досье. Именно Потеев и сдал тогда американцам всю нелегальную сеть в США. До этого, правда, Васенков, ставший уже больше американцем, чем требовалось, привлек к себе внимание резкими высказываниями на лекциях об американской внешней политике, в частности о войнах в Ираке и Афганистане, а также похвалой в адрес Уго Чавеса. Один бдительный студент пожаловался на него, и ректор колледжа принял решение уволить профессора Ласаро Фуэнтеса.

Есть, правда, данные, что ФБР прослушивало квартиру в Йонкерсе и получило странные данные о том, что Ласаро Фуэнтес рассказывал жене о «переезде в Сибирь, когда началась война». Да и сама Вики Пелаэс была замечена в Латинской Америке во время встречи с сотрудниками российского посольства. После того, как Потеев показал досье на него, привезенное предателем из Москвы, Васенков назвал себя, что позволено внутренними инструкциями, но более никаких показаний не давал. Летом 2010 года он был обменян в аэропорту Вены в ходе знаменитого «обмена шпионами», по результату которого на Запад убыл в том числе и Скрипаль.

За почти 35 лет пребывания в Латинской Америке и в США Васенков практически забыл русский язык, и у него по возвращении в Москву возникли определенные психологические проблемы. Его жена Вики Пелаэс вернулась в журналистику и публиковала колонки в РИА «Новости» и «Московских новостях». В западной прессе мелькали сообщения, что якобы Васенков хотел бы вернуться в Латинскую Америку, но, судя по сегодняшним событиям, все психологические проблемы благополучно решены.

О Герое России, полковнике в отставке Юрии Шевченко (родился в 1939 году) пресс-бюро Службы сообщает, что он «добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности «Космик». «В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации», – говорится в биографической справке. Никаких других подробностей не приводится.

Хочется надеяться, что это только начало. К юбилею службы в 2010 году российская разведка должна продолжить работу не только по рассекречиванию (пусть и такому куцему) работы отдельных выдающихся советских и российских разведчиков, но и по популяризации деятельности Службы в целом. На фоне нынешнего витка так называемых исторических войн и иных форм идеологического противостояния это могло быть очень важно. Другое дело, как именно это подавать.

Шевченко Юрий Анатольевич

Разведка и ее история, конечно, имеют понятные ограничения, но даже в СССР при Андропове – главе КГБ популяризация работы советской разведки носила исключительно творческий характер. Сможет ли сейчас Служба достичь хотя бы этого уровня с книгами Юлиана Семенова и сериалами типа «ТАСС уполномочен заявить» или ограничится сухими справками, как сегодня, сложный вопрос. Разумный и благородный порыв Сергея Нарышкина отдать должное героям, в том числе и уже ушедшим из жизни, пока что превратился в несколько строк, более пригодных для справки из отдела кадров, нежели для публичного материала. А это дискредитирует саму идею.

Остаётся только надеяться, что определённые выводы будут сделаны. До юбилея Службы ещё почти целый год.

Евгений Крутиков