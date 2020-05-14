ТОП-8 океанских загадок из всего мира

Более 70% поверхности Земли покрыто океаном. До 2020 года людям удалось исследовать только около 5% из них. Представьте себе, что может находиться за пределами нашей досягаемости: глубины, с которыми нам еще не приходилось сталкиваться, или потерянный мегалодон из доисторических времен. Возможно также, что там нас ждут останки давным-давно исчезнувшего корабля, или затерянный город Атлантида. А может быть, что-то темное и опасное, кто знает?

Пока мы ждем, чтобы эксперты исследовали неизвестное, ниже приведены несколько загадок для размышления.

8. Останки корабля 19-го века16 мая 2019 года исследователи на борту корабля Национального океанического и атмосферного управления (National Oceanic and Atmospheric Administration) Okeanos Explorer находились в Мексиканском заливе, когда дистанционно управляемый аппарат, который они тестировали, наткнулся на останки 200-летнего затонувшего корабля. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что корабль был сделан из дерева и покрыт медной обшивкой, а его длина должна была составлять около 40 м. Однако в этот момент возникло больше вопросов, чем ответов. Археологи до сих пор не знают, откуда взялся корабль, сколько ему лет, что случилось с экипажем и даже что это был за корабль.

Единственной обнаруженной зацепкой были цифры на руле — 2109, а также железные и медные предметы, разбросанные поблизости. Обгоревшие куски дерева наводили на мысль, что корабль, возможно, загорелся перед тем, как затонуть. После того, как открытие было обнародовано, Фрэнк Кантелас (Frank Cantelas) из NOAA выразил надежду, что для раскрытия этой тайны будут снаряжены и другие экспедиции.

7. Тайны Черного моря

Черное море является как негостеприимным, так и гостеприимным одновременно, и в нем полно странностей и тайн. Как и в Бермудском треугольнике, в Черном море наблюдали странных существ, необъяснимые явления и странные исчезновения. В 2000 году Роберт Баллард (Robert Ballard) объявил об обнаружении в Черном море доказательств того, что огромное число людей погибло во время наводнения, вызванного морем. Это открытие было связано с историей библейского потопа, изложенной в Книге Бытия, и, естественно, вызвало много споров.

В Средние века турки и русские сообщали, что в Черном море видели водовороты, которые засасывали корабли и острова. Эти водовороты, якобы, появлялись на спокойной воде без всякого предупреждения. В результате рыбаки стали избегать таких мест, считая их проклятыми. В декабре 1945 года над Черным морем исчезли пять советских бомбардировщиков, и после этого их никто не видел. В 1990 году исчез и греческий самолет. Это привело к появлению теории о существовании магнитной аномалии, вызывающей сбой электроники.

Говорят, что в 1991 году российская нефтяная платформа оторвалась от причала и уплыла в Черное море. Расследование показало, что все 80 рабочих пропали без вести. Их брошенные вещи и недоеденная еда были единственным свидетельством того, что они когда-либо были на платформе.

6. Namse Bangdzod27 декабря 2018 года нефтеналивной танкер Namse Bangdzod водоизмещением 1950 тонн с 11 членами экипажа и капитаном на борту отправился из Сампита (Sampit), Центральный Калимантан, в порт Танджунг-Приок (Tanjung Priok) в Джакарте. Его прибытие ожидалось на следующий день. Однако 28 декабря все контакты с судном были потеряны в водах Уджунг-Караванга (Ujung Karawang). Последний раз данные с корабля отслеживались 3 января 2019 года.

Национальное поисково-спасательное агентство (National Search and Rescue Agency) Basarnas считает, что танкер мог быть захвачен пиратами. Представители ВМС с этим не согласились, заявив, что маршрут, по которому шел танкер, считался вполне безопасным, где выкуп был не нужен. Представители ВМС также утверждали, что несколько раз судно меняло положение во время своего пути из джакартского залива в порт Сунда Келапа (Sunda Kelapa), но ни в одном месте его не обнаружили.

Морской эксперт, Олоан Соут Гурнинг (Oloan Saut Gurning), сказал, что авария была крайне маловероятной, поскольку не поступало никакого сигнала бедствия, и танкер не мог дрейфовать в море, поскольку в этом случае представители флота его бы обнаружили. Basarnas должны были продолжать поиски в океане в течение 4 дней, после чего этим должны были заняться полиция и флот. На сегодняшний день танкер числится пропавшим без вести.

5. Остров Смерти

Ко Тао (Koh Tao) – это идиллический остров, расположенный на западном берегу Сиамского залива. Ко Тао означает «остров черепах» а его коралловые рифы населяют прекрасные морские существа, в том числе черепахами. Здесь есть много вариантов размещения для туристов, рассчитанных как на бюджетный отдых, так и на тех, кто хочет побаловать себя роскошью. Это действительно удивительное место для отдыха… по крайней мере, с первого взгляда.

За его красотой и роскошью скрываются темные и тревожные свидетельства преступлений. Сомнительные слухи о плавающих на мелководье частях тел и о том, что остров контролирует местная мафия, оказались в центре внимания после серии необъяснимых смертей. Теперь люди опасаются отправляться на Ко Тао, или «остров смерти», как его окрестили, и не без причины. В 2012 году здесь погиб Бен Харрингтон (Ben Harrington), когда его мотоцикл врезался в электрический столб. В тот момент за рулем мотоцикла он был один, а его бумажник и часы после аварии так и не нашли. Его мать считала, что он стал жертвой преступления, когда причиной стала специально натянутая проволока, особенно после того, как коронер неохотно заявил, что причиной смерти стал «несчастный случай».

В сентябре 2014 года двух туристов, Ханну Уизридж (Hannah Witheridge) и Дэвида Миллера (David Miller), нашли убитыми на том же пляже, где перед смертью отдыхал Бен Харрингтон. Впоследствии выяснилось, что перед убийством Ханну изнасиловали. Местная полиция не смогла ни сохранить место преступления, ни проследить за портом острова. Вместо этого они сосредоточились на допросе двух мигрантов из Мьянмы, которых в конечном итоге признали виновными и приговорили к смертной казни за эти убийства. Однако сотрудники полиции якобы не смогли собрать образцы ДНК и проверить одежду жертв. Через две недели после убийства на том же самом пляже было найдено еще одно тело: 24-летнего Люка Миллера (Luke Miller), оно лежало на дне плавательного бассейна.

Затем из хостела на Ко Тао исчезла 23-летняя Валентина Новоженова, и больше ее никто не видел. Шесть недель спустя было обнаружено тело молодой девушки, но это была не Валентина. Это были останки бельгийской туристки Элизы Даллемань (Elise Dallemagne), ее тело сожгли и завернули в несколько футболок. В январе 2015 года 23-летняя Кристина Мэриан Эннесли (Christina Marian Annesley) была найдена мертвой в бунгало на острове Тао. Ее останки пролежали в течение нескольких дней, прежде чем было сделано вскрытие, в результате чего британский коронер отмел результаты тайских экспертов, обвинив их в некомпетентности. Все эти необъяснимые смерти привели к появлению слухов о том, что на острове живет семья серийных убийц, либо к смертям причастна местная мафия.

4. Останки корабля, потерпевшего кораблекрушение и проклятье

Корабль HMS Wasp построили в 1880 году для рыбного промысла и проверки маяков. Он также перевозил судебных приставов, которые должны были проводить выселения. Wasp был очень популярен в Дерри (Derry) и часто заходил в здешний порт вместе с кораблем HMS Valiant. 21 сентября 1884 года HMS Wasp должен был отплыть в Мовилл (Moville) для сбора судебных приставов и других служащих, которые должны были произвести выселение на остров Иннистрахулл (Innistrahull). Путь был хорошо знаком, и настроение у всех было приподнятое. К сожалению, вскоре после этого случилась трагедия. В 3:45 утра HMS Wasp разбился о скалы у острова Тори (Tory). Он затонул в течение 30 минут. В результате погибли 50 членов экипажа, а выжили всего шесть.

Впоследствии один из выживших рассказывал, что, когда Wasp приблизился к острову Тори, он шел под парусами, а его котлы были выключены. Он намеревался проплыть между маяком Тори и материком, вместо того чтобы обогнуть остров, что было безопаснее. Кроме того, выживший утверждал, что все старшие офицеры крепко спали, оставив младших руководить.

Тем не менее большинство сходилось во мнении, что кораблекрушение было очень странным, тем более что корабль врезался в скалы прямо под маяком. Вода была спокойной, погода хорошей. После того, как корабль затонул, маяк Тори ярко светился, но мнения о том, горел ли он во время приближения к нему корабля, разошлись. Некоторые считают, что маяк специально выключили, чтобы помешать привезти на остров судебных приставов. Другие утверждают, что на борту корабля был проклятый камень Тори, что в конечном итоге привело к катастрофе. Расследование Адмиралтейства не дало никаких подсказок относительно произошедшего, и гибель HMS Wasp окутана тайной.

3. Таинственные дайверы

Дайверам не избежать встречи с паранормальным, когда они исследуют глубины океана. Они не только слышали звук запускаемых лодочных двигателей, когда на поверхности океана над ними не было видно лодок, но и слышали странные скрежещущие звуки, доносящиеся из машинного отделения японского корабля Hoki Maru, затонувшего в лагуне Трук (Truk) в 1944 году.

В 2007 году группа дайверов исследовала океанские воды, окружающие Гренаду. Утомившись от плавания, группа вернулась на свой корабль, чтобы просмотреть записи друг друга о том, что они видели под поверхностью океана. Один из членов группы спросил, не видели ли его товарищи другого ныряльщика в белой рубашке, который махал им рукой. Увы, никто другой не видел этого таинственного ныряльщика, и всех участников даже посчитали, чтобы убедиться, что никто не пропал. Все были на месте, а никаких других лодок или кораблей в этом районе не было. Группа так и не узнала, кто был тем ныряльщиком в белой рубашке.

В 2012 году инструкторы по подводному плаванию ныряли в Санта-Розе (Santa Rosa), штат Калифорния, когда заметили неизвестного дайвера с розовым баллоном, ныряющим и плавающим рядом с голубой дырой. Они подплыли поближе, чтобы проверить, не попал ли ныряльщик в беду, но не успели они добраться до отверстия, как ныряльщик исчез. Инструкторы по подводному плаванию немедленно уведомили полицию, которая в свою очередь сообщила им, что фигуру у голубой дыры видели и другие дайверы, и потом таинственный дайвер исчезал.

2. Уцуро бунэ

Странная история, которая уже давно стала частью фольклора, рассказывает о странной лодке, выброшенной на берег в Японии 22 февраля 1803 года. Рыбаки, видевшие лодку, утверждали, что она была круглой формы, на верху располагались окна, а внизу – металлические полосы. Они поднялись на борт только для того, чтобы найти одинокого пассажира, сидящего у стены, испещренной странными письменами. Пассажир, молодая рыжеволосая женщина, держала на коленях коробку и не понимала языка рыбаков. Она также отказалась выпускать коробку из рук.

Лодку назвали уцуро-бунэ/полый корабль, и тогда рыбаки решили, что женщина, возможно, была принцессой, у которой в коробке была голова ее мертвого любимого. Не зная, что с ней делать, они отправили лодку с женщиной внутри по течению. Они никогда не видели таких стеклянных окон и металлических полос, какие были на лодке, и поэтому в конце концов пришли к выводу, что женщина могла быть инопланетянкой.

Другие не верили в пришельцев и полагали, что рыжеволосая женщина была шпионкой из России. В наше время специалисты придерживаются мнения, что лодка могла быть покрыта куполом, чтобы улучшить ее судоходные качества, но нет никакого объяснения или теорий о том, кем могла быть женщина, что было у нее в коробке, и что означали надписи на стенах лодки.1. Морские монстры

Морские чудовища всех форм и размеров стали предметом легенд. Трудно не почувствовать трепет при упоминании Кракена, гигантских кальмаров или акул-людоедов. Истории о встречах с морскими чудовищами существуют уже сотни лет. Одна из наиболее известных историй рассказывает о Дж. Х. Хайте (G. H. Hight) и его спутнике, отправившихся в 1889 году на Мадагаскар только для того, чтобы жители деревни рассказали им об огромном зеленом морском змее, который напал на рыбацкую лодку и съел одного из четырех рыбаков в ней. Затем до самого берега он преследовал трех выживших, а затем снова исчез в море. Хайт организовал группу, чтобы найти несчастных рыбаков, и тоже видел змея. Он и другие люди стреляли в животное, но безрезультатно. Естественно, нет никаких доказательств, подтверждающих эту историю, и единственный отчет о ней появился в Washington Herald в марте 1909 года.

Еще одна пугающая история увидела свет в журнале Fate в 1965 году. 16-летний Эдвард Брайан Макклири (Edward pian McCleary) в 1962 году отправился с четырьмя друзьями в открытое море в Мексиканском заливе. Их звали Уоррен Фелли (Warren Felly), Эрик Рюйль (Eric Ruyle), Ларри Билл (Larry Bill) и Брэд Райс (pad Rice). Макклири вернулся домой один, измученный и напуганный. Он рассказал полиции, что в воде появилось морское чудовище/дракон, который напал на его друзей и убил их. Он описал чудовище как существо с шеей длиной около 4 м, зеленой чешуей и удлиненной головой, напоминающей черепашью.

Макклири опроверг утверждения о том, что он принял за монстра подводную лодку, и продолжал говорить, что новостные издания отказываются публиковать его историю, если он не опустит историю морского чудовища. Тело Ларри Билла якобы было найдено (он утонул), но троих других мальчиков так и не нашли. Естественно, очень немногие верили в историю о морском существе, поднявшемся из глубин, чтобы напасть на подростков. Что именно произошло в тот роковой день, остается загадкой.