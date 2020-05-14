Аномально жаркая весна спасет Алтайский край мощного паводка

В Алтайском крае уже несколько дней фиксируется аномально высокая для весны температура воздуха. Термометры демонстрируют такие показатели, которых в регионе не было последние 19 лет. При этом 15 мая, по прогнозам краевого гидрометцентра, температура на улице и вовсе достигнет 35-36 °С, сообщает ГТРК «Алтай». Однако, по мнению синоптиков, такая необычная погода сыграет на руку жителям региона, поскольку она даст возможность избежать разрушительного паводка.

Так, начальник ЦГМС по Алтайскому краю Александр Люцигер полагает, что если в ближайшее время на территории не будет обильных осадков, паводок регион пройдет без потерь. «Аномально жаркая погода в конце апреля и сейчас, в первой декаде мая, разрушила большинство снегозапаса в горах в Республике Алтай, на высотах до 2 тысяч м. А эти талые воды формировали, как правило, в нашем крае вторую волну весеннего половодья», — пояснил Люцигер. Он также добавил, что дожди и грозы в крае ждут на выходных, а 15 мая температура воздуха поднимется до 35-36 °С.

Между тем специалисты краевого ЦГМС фиксируют аномалии с погодой с ноября 2019 года. Это значит, что температура в каждом месяце была выше средних многолетних значений. Апрель 2020 года вообще стал вторым таким теплым за всю историю наблюдений. «Вот эта неустойчивость погоды характерна для нашего климата и связана она с процессом глобального потепления, в который верят-не верят, его обсуждают, но его специфика – увеличивается количеств аномальных отклонений», — считает доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем института географии АлтГУ Наталья Харламова.

Впрочем, специалисты не исключают, что в мае могут наступить заморозки, если жаркий воздух, который пришел в край из Средней Азии, вытеснят арктические воздушные массы. При этом климатологи дают не самый радужный прогноз на лето: в Сибири, по их версии, будет довольно дождливо.

Напомним, что 23 и 24 апреля почти на всей территории Алтайского края, в том числе в Барнауле, были установлены новые рекордные значения по максимальной температуре. В краевом центре в первую половину дня 23 апреля была зафиксирована температура +29,9°С, что на 2,6°С больше, чем предыдущая планка, установленная в 2011 году. 24 апреля столбик термометра поднялся еще выше — до +31,5°С, перебив рекорд данного дня, установленный в 1929 году, когда зафиксировали температуру в +27°С. Также 24 апреля на некоторых южных территориях региона были установлены новые максимальные значения, превышающие предыдущие более чем на 6°С.