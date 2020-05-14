Велокоманда Israel Start-Up Nation провела первый тренировочный лагерь

Велокоманда Мирового тура Israel Start-Up Nation стала первой из команд, которая проводит тренировочный лагерь с момента вспышки Covid-19. Три дня интенсивных тренировок проходят на севере Израиля. На данный момент в тренировочный лагерь смогли приехать только спортсмены, живущие в Израиле — это 12 велогонщиков команды Мирового тура и континентальной команды Israel Cycling Academy. Сборы организованы в соответствии со строгими правилами, включая социальное дистанцирование, использованием масок и проверки температуры.

Photo © Ronen Topelberg – Photographer/ Team Israel Start-Up Nation

Проведение тренировочных сборов стало возможно после того, как министерство здравоохранения Израиля ослабило большую часть строгих ограничений, которые в настоящее время ещё действуют во многих странах Европы.

Всем участникам тренировочных сборов часто измеряют температуру, еда доставляется в отдельно в упакованных коробках. Все встречи участников проводятся на открытом воздухе, а массажисты и соньёры во время работы с гонщиками носят маски.

Гай Нив, велогонщик команды: «Команда делает максимум возможного, чтобы защитить нас, я чувствую себя в полной безопасности. Это бесценно. Тренироваться вместе – бесценная возможность. Нельзя отрабатывать спринт или работать на высоких скоростях в одиночку или на домашних тренажёрах. А без этого невозможно достичь желаемого уровня».

Кьелль Карлстрём, менеджер команды: «До того, как сезон стартует, придётся преодолеть несколько препятствий, самое ключевое из которых – ограничение в передвижении между странами. Трудно собрать всю команду в тренировочном лагере, потому что наши велогонщики живут в странах по всему миру. Нам необходимо создать несколько групп в разных местностях, там, где будут проходить гонки. Конечно, это будет сложно».