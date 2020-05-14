Звезды пандемии: Bloomberg составил рейтинг самых влиятельных поп-звезд мира на карантине

Издание Bloomberg проанализировало доход от живых выступлений, продажи билетов, потокового прослушивания песен и просмотров видео на YouTube, чтобы получить представление о музыкантах, которые прославились еще больше благодаря COVID-19.

На первом месте оказался рэпер Bad Bunny – король YouTube, чьи песни попадали в топ рекомендаций в апреле. Его треки на Spotify прослушивали 401,1 млн раз, а клипы на YouTube посмотрели более 549 млн зрителей. На второй строчке – канадец The Weeknd, чей последний мартовский альбом «After Hours» стал самой продаваемой пластинкой месяца.

Третье место заняла британская певица албанского происхождения Дуа Липа – ее песни слушали 407,6 млн раз, а видео смотрели 301,7 млн человек. Bloomberg подчеркивает, что певице пришлось отменить туры в поддержку нового альбома «Future Nostalgia», вышедшего 27 марта, и остаться в собственной квартире в Лондоне вместо поездок с презентацией пластинки по всему миру. Тогда руководители лейбла Warner Records начали подсчитывать потенциальные убытки, но выход «Future Nostalgia» прошел гладко: его прослушали более 400 млн раз на Spotify. Дуа Липа смогла быстро адаптироваться к условиям изоляции: выпустила видеоклип, снятый на диване, устраивала фотосессии в своей квартире, участвовала в прямых трансляциях вечерних шоу на YouTube и нередко выходила в эфиры Instagram. Некоторые треки из нового альбома взломали чарты в странах Латинской Америки – быстро растущего рынка для Spotify и YouTube.

Четвертая строчка досталась Джастину Биберу – сейчас он один из самых популярных блогеров в TikTok и Instagram. В глобальную пандемию канадец устроил настоящую интервенцию в соцсети, устраивая челленджи и прямые эфиры. Недавно он скооперировался с Арианой Гранде, чтобы выпустить трек «Stuck with You». И даже записал клип в условиях самоизоляции.

На пятом месте расположилась американская рэперша Doja Cat, которая прославилась благодаря вирусному хиту 2018 года «Mooo!», имевшему большой успех на канале YouTube и попавшему в списки лучших видео года.

Билли Айлиш заняла всего лишь шестую строчку, следом за ней расположились британский рэпер Тревис Скотт и американский музыкант Post Malone. Канадец Дрейк удостоился лишь 13 места, а Ариана Гранде и Селена Гомес закрыли первую двадцатку рейтинга.



Иллюстрация: bloomberg.com