В ЕК рассчитывают на возобновление туристического сезона летом 2020 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Michel Euler/AP
Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон выразил мнение, что летом 2020 года будет туристический сезон. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эроп-1».
«Туризм — это жизнь, это путешествия, возможность открывать для себя новое… И этим летом туристический сезон будет», — сказал Бретон.
По его словам, меры стран ЕС постепенно ведут к открытию границ для турпоездок.
Как отметил член ЕК, сотрудники туристической сферы намерены провести реорганизацию для введения ряда мер, которые позволят безопасно принимать туристов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Спасти туризм: как Европа будет открывать границы
— Ослабление карантина: будет ли на Черном море пляжный сезон
Источник