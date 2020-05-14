Посла Словакии в Белоруссии отставили после участия в параде 9 мая

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Пресс-секретарь словацкого дипведомства Юрай Томага назвал причины отставки посла Словакии в Белоруссии Йозефа Мигаша после его участия в параде 9 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что посол не обсудил с центральным аппаратом свое участие в торжественных мероприятиях 9 мая в Минске, тем самым нарушив принципы коммуникации.

»МИД Словакии одновременно категорически отвергает утверждения господина Мигаша о тенденциозной кампании в отношении его личности», — подчеркнул Томага.

Пресс-секретарь добавил, что ведомство узнало об участии посла через СМИ.