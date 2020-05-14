В апреле каждый седьмой житель Стамбула обратился за социальной помощью

Статистика по соцпомощи IBB за апрель 2020 года показала, что в течение одного месяца около 682 тыс. 697 человек попросили у муниципалитета поддержки, сообщает Duvar.

Издание отмечает, что муниципалитет Стамбула раздавал пакеты с товарами первой необходимости и карты с предоплатой, которые можно использовать в продуктовых магазинах.

С учётом того, что только один член каждого домохозяйства может подать заявку, данные показывают, что около 2 млн 600 тыс. человек нуждаются в финансовой помощи.

Надо сказать, что в Стамбуле такую помощь получили около 10,6% домохозяйств, что составляет около 12,7% населения города.

Кроме того, порядка 43% заявителей сообщили, что не имеют регулярного дохода, в то время как около 59,2% сказали, что у них нет социального обеспечения.

Данные также показали, что женщины обращались за помощью чаще, чем мужчины: в две трети всех заявителей входят в возрастную группу от 25 до 44 лет.

В то же время в состав семьи, получающей помощь, входят в среднем четыре человека, и около 78,7% получателей имеют детей.

Издание добавляет, что наибольшая помощь была оказана пригородным районам Эсеньюрт, Багджилар, Султангази, Кючюкчекмедже и Бахчелиэвлер. Муниципалитет также сообщил, что эти районы имеют более высокую плотность заражённых COVID-19.

Между тем центральные районы Бешикташ, Кадыкёй и Бакыркёй получили наименьшую помощь.