Казанец устроил скандал в автобусе из-за перчаток – его «выгнали» пассажиры

В Казани на остановке «ЦПКиО им. Горького» прошел рейд по соблюдению масочно-перчаточного режима. Пассажиров общественного транспорта проверяли сотрудники контрольно-ревизионной службы комитета по транспорту и полицейские. Как оказалось, многие ехали в автобусах и троллейбусах без перчаток.

Пассажир одного из автобусов, который был без перчаток, долгое время отказывался покидать салон. В беседе с инспектором ГИБДД он посетовал на то, что его не обеспечили средствами защиты. В итоге одна из пассажирок потребовала от кондуктора вернуть ей деньги.

«Молодой человек, уважайте себя и окружающих! Выйдите, пожалуйста, вы нас задерживаете!» — сказала другая женщина.

После этого началась словесная перепалка, спустя некоторое время мужчина все-таки покинул салон. Он признался, что купил перчатки, но они порвались.

«На сегодняшний день выявлено 48 случаев, когда пассажиров высадили. С людьми ведется разъяснительная работа. Когда есть недопонимание, на место приезжает полиция», — рассказал директор МУП «ПАТП №2» Альберт Мухаметшин.

Он отметил, что группы контролеров работают на остановках с наибольшим пассажиропотоком. 12 мая граждане без перчаток и масок были в каждом автобусе, добавил председатель ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.