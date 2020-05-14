Стало известно, кому в 2020 году не нужно будет сдавать ЕГЭ

Коронавирусная инфекция, которая продолжает свое распространение по России, вносит существенные корректировки в ряде сфер. Например, школьники, которым нужно сдавать ОГЭ и ЕГЭ, на собственном примере это прочувствуют в ближайшее время.

ЕГЭ в 2020 году отменили для некоторых школьников

Свежие новости об изменениях свидетельствуют о том, что 11-классники могут не сдавать ЕГЭ даже по обязательным предметам в том случае, если не собираются поступать в вуз. Оценки в аттестат будут проставлены по итогам текущей успеваемости.

Поступающим в вузы российским одиннадцатиклассникам в 2020 году нужно будет сдать единый государственный экзамен только по двум предметам, сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Школьники смогут сами выбрать экзамены для поступления в учебное заведение, с учетом факультета и требований вуза. Экзамены по математике и русскому языку обязательными не будут.

Изменения ЕГЭ в 2020 году: новости на сегодня

Тем временем, единый государственный экзамен в этом году решено перенести. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Сроки проведения перенесут с 8 июня на более позднее время. При этом сдавать ЕГЭ будут только поступающие в вузы.

Решение о переносе экзамена «обусловлено рекомендациями органов здравоохранения», пояснили в ведомстве.

Отмечается, что итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых.

Как будут сдавать ЕГЭ в 2020 году

Рособрнадзор и Министерство просвещения уже разработали требования к проведению ЕГЭ в условиях коронавируса. Перед экзаменом школьникам проведут термометрию, санитарную обработку рук и рассадят на большое расстояние друг от друга.