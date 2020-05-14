В 2020 году в ОГЭ внесли существенные изменения

Учащихся девятых классов в 2020 году полностью освободят от сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ). Для выпускников одиннадцатых классов из-за коронавируса также сделали послабления – ЕГЭ разрешили не проходить тем учащимся, которые не планируют поступать в вузы.

Новости ОГЭ 2020, изменения

Для девятиклассников в 2020 году экзаменационную кампанию решено отменить полностью. Ранее принятое решение о проведении только обязательных экзаменов по русскому и математике в минспросвещения пересмотрели. Итогового тестирования для выпускников девятых классов не будет, а оценки выпускникам выставят по итогам обучения в школе в течение года.

В Минпросвещения РФ решили внести новые коррективы в учебный процесс, опираясь на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию. Было решено перенести проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздние сроки. Однако учащимся не планирующим поступать в вузы, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года. Для остальных категории? выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Что нового в ОГЭ в 2020 году

Точно также, для учащихся 9-х классов итоговые оценки будут выставляться на основании годовых, а ОГЭ запланировано отменить. Экзаменационная кампания в субъектах РФ пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.

Эти и другие изменения будут в ближайшие дни внесены в Госдуму и Совет Федерации и закреплены на законодательном уровне. Министр просвещения Сергеи? Кравцов пояснил причины дифференцированного подхода.