Директор Бабкиной поведал о ее текущем состоянии

Надежда Бабкина выписалась из больницы и вернулась к дистанционной работе. Об этом поклонники исполнительницы узнали несколько дней назад. Конечно же, эта информация была воспринята ими с воодушевлением, так как они сильно переживали за ее самочувствие.

Как состояние здоровья Бабкиной 14.05.2020

«Надежда Георгиевна и после выписки соблюдает режим самоизоляции. Еще несколько дней с ней дома пробудет та же медсестра, которая ухаживала в палате. Ей еще предстоит длинный курс физиотерапии. Аппетит хороший, настроение боевое, хотя она еще никогда не находилась так долго одна, вдали от людей, в разлуке с родными — даже с мужем и сыном общается теперь по телефону и скайпу. Сидя дома, она сейчас жадно врывается в жизнь и строит большие планы. С коллективом постоянно на связи онлайн, вот сейчас записывают поздравление для одного канала в Великобритании. Удаленно репетируют премьерную пьесу. 27 марта в театре состоялось последнее собрание по ней, а на следующий день она почувствовала себя неважно. Обратите внимание, на «Пусть говорят» и у себя в соцсетях они ни разу не сказала «коронавирус». Был ли он у нее, осталось загадкой даже для меня. Выписка у нее на руках, но мне она ее читать не давала, а спросить напрямую неудобно. Но, насколько я понял, у нее было сильнейшее двустороннее воспаление легких, а COVID-19 так и не подтвердили», рассказал ее концертный директор Сергей Горох.

Новости сегодня, 14 мая, Надежда Бабкина

Кардиолог Владимир Хорошев прокомментировал состояние певицы после того, как она излечилась от коронавируса. Врач опасается, что Бабкина может не вернуться на сцену. Более того, она находится в зоне риска и может заболеть снова. Хорошев подчеркнул, что Бабкиной «просто повезло», что она справилась с недугом.

По его мнению, артистка подхватила «небольшое количество вируса». Врач отметил, что следить за здоровьем звезды надо будет до тех пор, пока не появится вакцина, которая сможет защитить ее.

Ранее Надежда Бабкина рассказала поклонникам, что у нее было поражено «около 80 процентов» тканей.