В Алтайском крае готовятся смягчить ограничения из-за коронавируса

До конца недели будет подписан новый Указ губернатора края Виктора Томенко, который снимет часть действующих ограничений для работы. Информация об этом была обозначена на заседании оперативного штаба региона по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции.

Отменят карантин в Алтайском крае или нет

Также на мероприятии обсудили текущую ситуацию. По информации министра здравоохранения региона Дмитрия Попова в настоящий момент 31% из 770 выявленных случаев коронавируса в крае приходится на Барнаул, 26% — на сотрудников Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе, сообщает официальный сайт региона.

Чиновник коснулся вопроса обеспечения средствами защиты алтайских медиков. По официальным данным, запас СИЗов в регионе составляет порядка 33 тысяч комплектов, ежедневный расход — 1054.

По словам министра, ежедневный расход средств защиты в Алтайском крае составляет 1054 комплекта. Накоплен достаточный запас лекарственных препаратов для лечения 5,5 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.

На заседании оперштаба также обсудили вопрос снятия части действующих ограничений. До конца этой недели Виктор Томенко подпишет соответствующий указ.