Жителю алтайского села грозит срок публичные призывы свержению власти

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Алтай задержали жителя села Майма, который высказывал идеи захватить власть в России. Об этом он заявил во время выступления на одном из общественных мероприятий, призывая граждан свергнуть действующий режим насильственно, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на пресс-группу УФСБ по региону.

Подробностей дела силовики не раскрывают, поэтому достоверно не известно, на каком именно мероприятии гражданин озвучил свои призывы. Отмечается лишь, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Согласно УК РФ, за указанное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.