Завод Tesla в Калифорнии возобновил работу, несмотря на запрет местных властей

Компания Tesla Илона Маска возобновила деятельность своего единственного в США завода по производству электромобилей в Калифорнии, несмотря на указание властей штата о приостановке работы практически всех промышленных предприятий в связи с эпидемией коронавируса.

В понедельник Илон Маск написал в Twitter, что работа на заводе возобвновляется и что он будет на сборочной линии вместе со всеми остальными. Ранее Маск говорил, что перенесет штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду, в случае если указ о закрытии заводов не будет отменен.

Власти многих штатов США пока только пытаются сформулировать стратегию наиболее оптимального выхода из локдауна. Власти Калифорнии уже ослабили ограничения карантинных мер, позволив возобновить промышленное производство. Однако завод Tesla располагается в городе Фермонт, в округе Аламеда, и власти пока не отменяли запрета на открытие предприятий. Фермонт находится примерно в часе езды к югу от Сан-Франциско.

В субботу Илон Маск сообщил, что Tesla подала в суд иск против властей округа, требуя отмены указа, не позволяющего возобновить работу завода. Не дожидаясь решения суда, Маск объявил в понедельник, что завод возобновляет производство.

«Я буду у главного конвейера вместе со всеми. Если кого-нибудь арестуют, я прошу, чтобы это был только я», – написал Маск на своей странице в Twitter.

Представители полиции округа заявили, что они в курсе решения Маска нарушить указ местных властей, но не будут вмешиваться в ситуацию, если только их не попросят об этом органы здравоохранения. Управление здравоохранения округа Аламеда заявило, что находится в постоянном контакте с Tesla по вопросу открытия завода и рассматривает ситуацию так же, как и с любым другим предприятием, нарушающим правила локдауна.

По информации агентства Рейтер, руководство Tesla разослало электронное письмо своим сотрудникам, в котором говорится, что решение открыть завод соответствует правилам, одобренным властями штата Калифорния.

Сам Илон Маск написал в Twitter, что к компании Tesla проявляют «особое отношение», в то время как другим автопроизводителям было разрешено возобновить работу.

Другие компании-автопроизводители собирались возобновить производство в мае, но некоторым пришлось отложить это решение, посокольку в таких штатах, как, например, Мичиган, разрешена деятельность лишь жизненно необходимых отраслей промышленности.

В понедельник в интернете появились фотографии парковки возле завода Tesla, по которым видно, что она в основном заполнена. Завод был почти полностью закрыт с 26 марта.

За пределами Калифорнии

В прошлом году Tesla открыла завод в Шанхае, а сейчас строит еще один в Берлине. Но Фермонт остается важнейшим центром для компании – тут располагается ее штаб-квартира, а также основное производство.

В субботу Маск заявил, что готов перенести головное предприятие в другой штат США, если это будет необходимо для того, чтобы возобновить производство. Представители Техаса, Юты, Джорджии и Невады уже связались с Tesla, предлагая поддержку, если компания решит переехать.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что власти Калифорнии должны сделать все возможное, чтобы помочь Tesla возобновить работу, так как эта компания — один из крупнейших промышленных работодателей в штате.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал, что на прошлой неделе уже обсудил ситуацию с Маском и что власти снимают ограничения, наложенные на промышленность, по мере постепенного ослабления карантинных мер.