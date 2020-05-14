Мировые цены на нефть растут на торгах

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Hasan Jamali/AP

Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая. Об этом сообщает RT.

Так, июньские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,15% и достигли $25,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,48%, их стоимость составила $29,33 за баррель.

Ранее сообщалось, что ОПЕК снизила прогноз о падении нефтяного спроса в мире на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

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