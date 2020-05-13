Ученые выяснили, где могут жить инопланетяне

Наша галактика тоже спиральная, поэтому ученым следует искать ее подобие в разных уголках космического пространства. Ученые смогли раскрыть условия появления и жизни внеземных разумных созданий. Выводы были опубликованы в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Новые умозаключения полностью противоречат тем, которые были сделаны пять лет назад. Сложно сказать, почему тогда эксперты решили, что вероятность обнаружения разумной жизни в эллиптической галактике выше в 10 тыс. раз. Возможно, дело в том, что в подобных галактиках намного больше звезд, а процессы возникновения сверхновых проходят реже. Появление сверхновых – это настоящее катастрофическое событие.

Новое исследование показало, что в эллиптических галактиках уровень радиации настолько высокий, что живые организмы там попросту не могут обитать. Радиоактивные частицы активно испускались, когда галактики были еще квазарами, то есть ярчайшими объектами в видимой Вселенной.

Излучение было настолько сильным, что убивало любые зачатки жизни. Смертельная радиация распространилась абсолютно по всем планетам. Таким образом, еще одна теория потерпела крах. Астрономы продолжают изучать космические объекты в надежде, что наткнутся хоть на какие-то признаки жизни.