Перчаточно-масочная истерия: глупость или алчность?

С сегодняшнего дня мэрия потребовала от москвичей появляться в общественных местах в масках и перчатках. По поводу масок ещё можно понять, но перчатки не просто бесполезны – они вредны. [Сколько суток вирус сохраняет жизнеспособность на перчатках? – Прим. ss69100.] Об этом говорит ВОЗ, об этом говорят врачи.

Интересно, что сам Собянин перчаток не носит, сегодня он появился перед журналистами без них.

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

При этом Московский метрополитен уже начал приторговывать масочками и перчаточками. Маски сейчас продаются по 30 рублей, перчатки – по 20.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf

Проблема даже не в цене, а в том, что это обязаловка. Если уж вы приняли идиотский закон, то маски надо раздавать бесплатно всем, кто в них нуждается для ежедневного перемещения по городу.

Роспотребнадзор рекомендует менять маски каждые два часа. Недавно «Комсомолка» подсчитала, что если следовать этим рекомендациям, человек будет тратить на маски более 5 тысяч рублей в месяц. Соответственно, семья из двух человек – больше 10 тысяч (в случае с масками из касс метро немного меньше, потому что «КП» рассчитала ежемесячные траты исходя из цены одной маски в 35 рублей). Это те самые люди, большинство которых вместо господдержки в «нерабочие дни» получили шиш с маслом.

Но маски вы раздавать не хотите, вы хотите их продавать. Что будут делать люди? Никто не захочет тратить дополнительные 5-10 тысяч в месяц по вашей прихоти. У многих их вообще нет. Поэтому люди будут использовать маски неправильно – например, носить их весь день, не меняя, или стирать одноразовые маски – и заражаться. Все усилия по сдерживанию эпидемии коронавируса сойдут на нет. А значит, от ваших новых ограничений будет больше вреда, чем пользы.Желание заработать на москвичах – и вообще россиянах, потому что «масочный режим» ввели во многих регионах – приведёт к трагедии.

Что касается обязательного ношения перчаток, то это просто бред (и вред).

⠀[По поводу перчаток ниже – выдержка из официального французского правительственного по цене 1,64 рубля за штуку и 1,4 млн пар нитриловых перчаток по цене 4,37 рубля за пару. Сегодня маски и перчатки в метро продают по 30 и 20 рублей. Если это те же самые маски и перчатки, торговая наценка составляет 1800% и 450% соответственно.