Названа причина продления карантина в Астраханской области

На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры. По словам губернатора региона Игоря Бабушкина, по количеству свободных коек и по охвату тестированием — регион в зелёной зоне.

Карантин продлен в Астраханской области

Однако по коэффициенту распространения инфекции показатели в Астраханской области ухудшились. За последние 4 дня среднесуточный прирост заболеваемости составил 40%. По словам главы региона, этот показатель, в том числе свидетельствует о низкой дисциплине отдельных граждан.

«С одной стороны, мы можем говорить о повышении выявляемости — и это хорошо. Так как это залог более быстрого начала лечения и победы над эпидемией. С другой стороны, это очень высокий показатель. В том числе, он свидетельствует о низкой дисциплине отдельных граждан», — отметил Бабушкин.

«Так, например, Володарский район при пяти процентах населения области даёт нам шестую часть всех инфицированных. Если ситуация не исправится, нам придётся ввести здесь карантин. И речь идёт об элементарном нарушении режима самоизоляции и масочного режима в общественных местах», — пояснил глава региона.

Вместе с этим бросается в глаза тот факт, что в минувшие выходные в Астрахани в нарушение требований открылись ряд предприятий торговли промышленными товарами.

До какого числа продлен карантин в Астрахани пока неизвестно

Так, вчера вечером астраханцев оповестили, что течение их жизни пока не меняется. Сохраняется самоизоляция, пропускной режим, а о дальнейших послаблениях сообщат, как только коэффициент распространения коронавирусной инфекции станет ниже 1%. Только вот на сегодняшний день непонятно, когда это произойдет.

Ну а пока астраханцам свобода только снится, некоторые регионы вздохнули с облегчением. К примеру, глава Мурманской области Андрей Чибис заявил о том, что с 12 мая в регионе снимается режим самоизоляции, но вводится обязательный масочный режим.