В Республике Алтай бессрочно продлили карантин

Режим самоизоляции на Алтае продолжит действовать до особо распоряжения. Такое решение принял глава Республики Алтай Олег Хорохордин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На Алтае продлен карантин

Режим самоизоляции в регионе должен был действовать до 15 мая, но теперь конечной даты у него нет. Жителям рекомендовано оставаться дома, отказаться от любых поездок в другие регионы, а также соседние районы и села.

Кроме того, на Алтае ввели масочный режим в обязательном порядке.

Хорохордин разрешил при соблюдении указаний Роспотребнадзора возобновить деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку на открытых площадках и стадионах, в частности, спортивных школ и секций.

Откроются и дежурные детсады.

Театры, музеи, кинозалы, торговые центры все еще закрыты.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Что касается соседнего Алтайского края, то в нем сохраняется прежний режим самоизоляции. В ближайшие дни должно появиться новое распоряжение губернатора Виктора Томенко.