Астролог рассказал, что ждать некоторым знакам Зодиака в мае 2020 года

Неутешительный прогноз опубликовал в «Инстаграме» астролог Георгий Личери. Он отметил, что совсем скоро произойдут важные изменения: 13 мая Венера изменит движение на ретроградное, оно будет сохраняться до 26 июня.

Серьезный разворот Венеры станет причиной финансовых трудностей, а также проблем в деловых и личных отношениях. Не исключено, что поверхностные отношения вообще потерпят крах. Новые отношения с большой долей вероятности окажутся несерьезными и быстро закончатся.

Окончательные решения лучше принимать в середине или конце июля, когда напряжение спадет и Венера покинет ретроградную петлю. Сейчас не самый лучший период для предложений, бракосочетания и планирования будущего.

За Венерой в ретроградное положение следует и Марс. Он приведет к упадку сил у некоторых людей, уровень мотивации сведется к нулю. На подъеме будут только люди творческих профессий. Важно отметить, что более активными станут и аферисты, поэтому нужно быть внимательными.

Приведенные выше предупреждения актуальны для Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев. Именно этим знакам зодиака сейчас лучше «залечь на дно». Весьма хороший период в ближайший месяц будет только для Тельцов и Козерогов, а для остальных – нейтральный. В целом ничего плохого не случится, если перед совершением того или иного действия обдумывать последствия.