Стала известна правда о происхождении коронавируса: ученые сделали поразительное заявление

Как было заявлено учеными в издании Current Biology, в летучих мышах удалось найти элементы, которые характерны для нового штамма SARS-CoV-2. Это означает, что вирус действительно перекочевал в человеческий организм от летучих мышей. Происхождение коронавируса естественное и не является чьим-то злым умыслом.

В летучих мышах был обнаружен вирус, который является «родственником» Covid-19. Так, определенные части генома имеют характерные вставки аминокислот, которые актуальны и для SARS-CoV-2.

Определенная часть генома содержит аминокислотное вкрапление в месте встречи нескольких субъединиц S-белка – S1 иS2. Именно эти составляющие отвечают за наличие у вируса, найденного в летучих мышах, шипов, которые помогают ему крепиться к клеткам. Приведенные вставки характерны и для коронавируса. Важно отметить, что вставки имеют некоторые отличия. Это является свидетельством того, что развитие вирусом проходило под влиянием разных факторов.

Обнаруженный вирус под названием RmYN02 не является предшественником коронавируса. Это два разных штамма, которые в ходе эволюции получили общие свойства.

Ранее некоторые эксперты полагали, что вставки S1 иS2 слишком необычные, чтобы быть природными. Исследование показало, что эволюция вполне может сотворить подобное. Все версии о лабораторном вмешательстве можно отбросить, заявил Вайфен Ши из Института биологии патогенов при Первом медицинском университете Шаньдуна.

По структуре Covid-19 наиболее похож на другой вирус – RaTG13, который удалось найти у летучих мышей из провинции Юньнань (Китай).