Молодого украинца осудили попытку продать Бийске килограммовую закладку наркотиками

При задержании украинца был изъят наркотик весом 1 кг

В Барнауле суд признал виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков гражданина Украины, который приехал на Алтай, чтобы заработать. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю, молодого человека судили после того, как он попался на крупной «закладке».

Дело 20-летнего уроженца Украины Александра Галушко рассматривалось в Ленинском районном суде Барнаула. По его показаниям, в начале 2020 года в одном из мобильных приложений он увидел объявление о работе в России, которая хорошо оплачивалась. Со своим «работодателем» он общался в Telegram. По его инструкциям он приехал в Бийск, где снял жилье и работал по указаниям. В мессенджере молодой человек получал информацию о местах нахождения партий наркотиков, которые были разбросаны по территории Алтайского края. Он должен был забирать товар и фасовать его на небольшие дозы, после чего делать закладки в Бийске для дальнейшей продажи.

Как отмечается, 12 февраля текущего года Галушко приехал в Барнаул за очередной партией синтетического наркотика. После того, как украинец взял 1 кг вещества, его задержали сотрудники ФСБ. Парня судили в рамках ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По решению суда его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

УФСБ по Алтайскому краю напомнило, что помимо Александра Глушко в феврале этого года в регионе также были задержаны еще четыре гражданина Украины, которые также приехали на нелегальный заработок. Украинских закладчиков поймали в рамках оперативной разработки одного из интернет-магазинов наркотиков. Они занимались «закладками» не только в крае, но и в Республике Алтай.