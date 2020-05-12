Как пить дать Барнаул вошел Топ-10 городов России выпуску подпольного алкоголя

Исследование Финансового университета при правительстве РФ, которое есть в распоряжении «Российской газеты», показало, что сегодня в стране самодельного алкоголя производится на 60 % больше, чем осенью 2019 года. При этом Барнаул вошел в Топ-10 городов России, где в этом преуспели больше всего.

Как пояснили в Финансовом университете, исследование проводилось с использованием телефонных опросов населения в марте-апреле 2020 года. Респондентам задавались такие вопросы: «Среди ваших родных или знакомых есть такие люди, которые занимаются производством самодельного крепкого алкоголя или таких людей нет?», «Там, где вы живете, легко купить самодельный крепкий алкоголь или его купить сложно (невозможно)?» В результате 7 % горожан признались, что среди их друзей и знакомых есть люди, занимающиеся производством домашнего алкоголя, при том, что осенью прошлого года положительно на этот вопрос отвечали 4,5 % населения.

Выяснилось, что больше всего производителей самодельного алкоголя живет в следующих городах: Брянск, Воронеж, Рязань, Красноярск, Кострома, Саранск, Йошкар-Ола, Калуга, Барнаул, Пенза. Менее всего производство самодельного алкоголя распространено в Махачкале, Владикавказе, Грозном, Владивостоке, Ставрополе, Ижевске, Архангельске, Якутске, Вологде, Новокузнецке.

В то же время директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз напоминает, что производство и потребление самодельного алкоголя (самогона) традиционно характерно для сельской местности. Поэтому для того, чтобы иметь какую-то объективную картину, нужно опрашивать жителей сел и небольших поселений. Но даже при таком раскладе понять, сколько в России самогонщиков на самом деле, довольно сложно, поскольку не каждый честно в этом признается.

В то же время можно отметить, что в последние годы производство самогона, то есть домашних дистиллятов, перестает быть занятием маргинальных слоев. Многие состоятельные граждане начинают заниматься этим не для продажи, а для личного употребления, создавая выпивку на свой вкус.