На Алтае сотрудники Роспотребнадзора уличили сети Мария-Ра Аникс нарушении масочного режима

Региональное Управление Роспотребнадзора выявило нарушения масочного режима в магазинах сетей «Мария-Ра» и «Аникс» в Республике Алтай. Как сообщается на сайте ведомства, в отношении должностных лиц уже составлены протоколы о привлечении к административной ответственности.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 11 мая проинспектировали соблюдение требований противоэпидемического режима в 19 предприятиях торговли и аптечных пунктах, а также проведение дезинфекции и соблюдение самоизоляции жителями девяти многоквартирных домов. В большей части торговых предприятий все необходимые меры были приняты: персонал обеспечили средствами защиты, им ежедневно измеряют температуру, установили разметку для дистанцирования посетителей и усилили дезинфекционный режим.

Однако в трех предприятиях торговли были установлены нарушения масочного режима, отсутствие контроля за здоровьем сотрудников. В списке нарушителей магазины в Майме: «Мария-Ра», «Аникс» и «Апельсин». В отношении должностных лиц уже составили протоколы об административном правонарушении. Кроме того, выяснилось, что в многоквартирных домах по улицам Карьерная, Глухарева и Шукшина дезинфекционные мероприятия не проводятся, текущую уборку проводят некачественно, что способствует распространению инфекции. В некоторых домах сотрудники ведомства обнаружили детские площадки, доступ к которым не был ограничен. Соответствующая информация уже была передана муниципальным властям.