Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг приобрел ранчо в Колорадо за $44,79 млн

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг приобрел в штате Колорадо ранчо стоимостью $44,79 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Участок площадью 4,6 тыс. акров [1,8 тыс. га] был приобретен у американского финансиста и соучредителя компании Kohlberg Kravis Roberts & Co Генри Крависа. Ранчо располагается в часе езды от города Аспен, который славится своими горнолыжными курортами.

Сделка была закрыта 14 апреля, примерно спустя шесть недель после того, как Блумберг отказался от участия в президентской гонке США.

Бывший владелец Кравис приобрел ранчо в 1991 году примерно за $5,5 млн. На территории ранчо располагается главный дом площадью 19 тыс. кв. футов, в котором имеются пять спален, винный погреб, личный театр и гидромассажная ванна.

На территории также имеются бассейн, поле для гольфа с четырьмя лунками, теннисный корт, вертолетная площадка, вертолетный ангар, две большие каюты для гостей и каретный двор, а также хозяйственные постройки для персонала и лошадей.



Фото: HALL & HALL

Блумберг баллотировался на пост президента США, но отказался от участия в президентской кампании 4 марта. Свое решение он объяснил стремлением обеспечить демократам победу над нынешним президентом США Дональдом Трампом. Лучшим для этого кандидатом миллиардер назвал бывшего вице-президента Джо Байдена.



Фото: HALL & HALL

Майкл Блумберг занимал пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 год. Находясь на этой должности, он представлял как Демократическую, так и Республиканскую партию. Блумберг также известен как филантроп и владелец одноименного информационного агентства Bloomberg, которое он основал в 1981 году, получив деньги от продажи акций компании Salomon Brothers.