У брата звезды Comedy Woman Натальи Андреевны родилась дочь

Наталья Андреевна (Еприкян) рассказала фанатам о пополнении в семье. Оказалось, у брата креативного продюсера Comedy Woman родилась дочь. Радостной новостью звезда поделилась в Instagram.

Наталья Андреевна сделала подборку снимков, на которых запечатлена с братом. Судя по всему, родственники часто общаются, вместе отдыхают и поддерживают дружественные отношения.«Сегодня для нашей семьи важный день. Родилась наша принцесса! Удивительно, но ее появление на свет совпало с днем рождения моего друга Владимира Акопджанова. Сказать, что я рада появлению кармической даты, ничего не сказать. Пусть наша девочка станет такой же талантливой и верной, как Вова!» — написала Еприкян.Знаменитость поблагодарила друга за любовь, уважение, преданность. Артистка отметила, что сильно ценит и скучает по приятелю. Александр Ревва одним из первых поздравил юмористку с рождением племянницы. Остальные фанаты рекомендовали ей самой становиться матерью.