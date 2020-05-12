Россияне подали более 2,6 млн заявлений на выплаты детям до трех лет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на данный момент было подано больше 2,6 млн заявлений на выплату в размере пяти тысяч рублей на детей до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, на 11 мая граждане через личные кабинеты на сайте Пенсионного фонд и на Едином портале госуслуг подали 2 652 440 заявлений.
Голикова отметила, что было принято 2 512 265 решений по назначению выплаты. На сегодняшний день перечислено на 15,5 млрд рублей на 2 130 732 ребенка.
7 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Деньги детям: российские семьи получат дополнительные выплаты
— Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми — Россияне подали полмиллиона заявок на выплаты детям до трех лет
Источник