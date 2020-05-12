Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

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На сайте posobie16.gosuslugi.ru запущен сервис для оформления выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минкомсвязь.

Для получения этой выплаты нужно лишь подать заявление через данный сервис портала госуслуг.

Данную сумму можно будет получить уже с 1 июня.

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Так, до 1 октября можно будет получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

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