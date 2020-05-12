Уровень безработицы в Турции упал поскольку всё меньше людей ищут работу

Количество безработных составило 13,6%, свидетельствуют данные, опубликованные Турецким статистическим институтом (TurkStat). Число людей, не занятых в работе, выросло до 31,1 млн с 30,4 млн, что означает, что в Турции больше тех, кто не работает, чем занятых по найму или ищущих работу. В то время как рабочая сила составила 30 млн человек.

Вместе с тем безработица в несельскохозяйственном секторе снизилась до 15,4% с 15,7%. Количество молодых людей, не имеющих работы или образования, увеличилось до 26,7% с 25,7%.

Сезонно скорректированная безработица выросла до 12,7% в феврале в сравнении с предыдущим месяцем 12,6%.