Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 12 травня

За останню добу на Волині зареєстрували 14 нових випадків COVID-19, з них: в м.Луцьк (2), Луцький район (4), Маневицький район (4), м.Нововолинськ (1), Ковельський район (3).

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Загалом станом на 10.00 12 травня в області зареєстрували 496 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 119 осіб. 11 людей, на жаль, померли.

Коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 126 випадки, в т.ч. 3 летальних;

Луцький район – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Ковельський район – 84 випадки, в тому числі 1 летальний;

м. Нововолинськ – 59 випадків, в т.ч. 3 летальних;

Іваничівський район – 12 випадків;

Ківерцівський район – 54 випадки, в т.ч. 1 летальний;

Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Горохівський район – 18 випадків;

Маневицький район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;

Волидимир-Волинський район – 13 випадків;

Камінь-Каширський район – 7 випадків;

Рожищенський район – 6 випадків;

Локачинський район – 5 випадків;

Любешівський район – 4 випадки;

Шацький район – 3 випадки;

Ратнівський район – 1 випадок;

Турійський район – 1 випадок.

Жодного випадку захворювання не зареєстровано в Любомльському районі.

Хворобу виявили у 122 медичних працівників (24,5% від усіх зареєстрованих випадків).