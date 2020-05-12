Дмитрий Песков заразился коронавирусом​

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сам рассказал журналистам.

«Да, заболел. Лечусь», — сказал представитель Кремля в беседе с «Интерфаксом», отвечая на вопрос о самочувствии.

Он также уточнил, что в настоящее время находится в больнице. Кроме того, Песков сообщил, что очно контактировал с главой государства больше месяца назад. Заболела и супруга Пескова Татьяна Навка, она также находится в больнице.

«Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — рассказала Навка.

Она предположила, что заразилась от мужа, поскольку вся остальная семья находилась на строгой изоляции.

Журналисты кремлевского пула РИА «Новости» отметили, что последний раз Песков публично появлялся 30 апреля на совещании, которое проводил президент России Владимир Путин. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о положительном результате теста на коронавирус.

Песков — не первый представитель власти, у которого обнаружили коронавирус. Помимо Мишустина, заболели министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.