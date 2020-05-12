Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Depositphotos

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/383/13076383/Depositphotos_38690731_l-2015-pic905-895x505-29885.jpg" alt="Закон об использовании конфискованного спирта для выпуска антисептиков прошел I чтение" /></p> </p> <p>

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий использовать конфискованный этиловый спирт для производства антисептических средств, сообщает РИА «Новости».

Второе и третье чтение назначены на 13 мая.

Законопроект был внесен в Госдуму Министерством финансов России в числе других мер по обеспечению устойчивого экономического роста. Предполагается, что использование изъятого спирта в производстве позволит увеличить предложение антисептиков и сократить расходы бюджета на хранении и уничтожение конфискованного продукта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минфин предложил использовать конфискованный спирт для изготовления антисептиков

Источник