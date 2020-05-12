Эксперт: сокращение саудовской нефтедобычи нельзя назвать рекордным

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Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал дополнительное снижение нефтедобычи Саудовской Аравией в июне.

«Это положительно для рынка — с учётом снижения спроса и переизбытка предложения на мировом рынке. Хотя о рекордном сокращении говорить не приходится. Ведь, фактически, саудиты озвучивают все время уровень экспортных поставок, который был достигнут в марте-апреле благодаря манипулированию накопленными резервами. Добыча же особенно не увеличивалась, а значит и не сокращается.

Однако несмотря на всю браваду Саудовской Аравии, королевство оказалось в очень тяжёлых условиях. Речь об игре в демпинг, которую саудиты развернули, снизив цены и пытаясь выдавить всех конкурентов с рынка, прежде всего — Россию. Для США они цены не опустили, а подняли — чтобы не нарваться на таможенные пошлины от Трампа. Шла хитрая двойная игра», — отметил эксперт.

Но в результате саудиты были вынуждены поднять в три раза НДС у себя и свести к минимуму бюджетные выплаты. Они не справляются, убежден Крутаков.

«Когда Саудовская Аравия пошла в «лобовую атаку» на Россию и других производителей нефти, она выбросила накопившиеся резервы нефти на рынок. Причём, резервы эти они копили заранее, предполагая, что ОПЕК+ распадётся. Были создали огромные запасы нефти в Японии и Роттердаме, зафрахтованы танкеры, которые сегодня используются как дополнительные хранилища нефти. Именно эти запасы позволили саудитам резко нарастить в марте поставки нефти на мировой рынок.

Однако заявления Эр-Рияда о росте добычи с 9,6 до 12,3 млн. б/д не соответствовали действительности. Производственные возможности Саудовской Аравии ограничены 10 млн. б/д, любое превышение этих объемов требует дополнительных инвестиций и времени на разворачивание новых добывающих мощностей. Имела место имитация роста добычи. Весь экспортный прирост Саудовской Аравии обеспечивался за счет резервов», — подчеркнул Крутаков. Поэтому, по мнению эксперта, некорректно говорить сейчас о рекордном сокращении добычи и огромном вкладе в глобальную нефтяную сделку со стороны Саудовской Аравии.

По мнению эксперта, то, что сделка вообще состоялась — в первую очередь заслуга России.

«Политическая инициатива исходила от РФ. То сокращение, которое наша страна приняла на себя — оно более болезненное, чем для саудитов, оно более ответственное. У нас более глубокий внутренний рынок, мы добываем приблизительно одинаково с Саудовской Аравией, но у нас экспорт 5 млн тонн, а у них — 7. И мы вынуждены урезать экспортные пошлины, потому что не можем оставить внутренний рынок без энергии, — добавил он. — У саудитов же внутреннего рынка практически нет, да и реальное сокращение добычи не столь существенно».

По словам доцента, саудиты могут позволить срезать себе ещё миллион баррелей. «Но у них сыплются бюджетные программы, диверсификация экономики, закупки акций транснациональных корпораций. Всё они вынуждены заморозить. Когда они в ответ на предложение России хлопнули дверью — ведь Россия в итоге права оказалась. Пандемия изменила конфигурацию рынка и условия для игроков кардинально», — добавил Крутаков.

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