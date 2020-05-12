Жена Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в…
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка сообщила о своей госпитализации с COVID-19, сообщает Daily Storm.
12 мая Песков сообщил, что он сам находится в больнице с коронавирусом.
По словам Навки, они с Песковым находятся в больнице, под наблюдением врачей.
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