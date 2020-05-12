Лавров сообщил о готовности РФ помочь Венесуэле в расследовании вторжения наемников

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Александр Вильф/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские спецслужбы готовы помочь Венесуэле в расследовании вторжения наемников в страну. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спецслужбы России находятся в контакте в том, что касается расследования этого вторжения наемников, которые намеревались «устраивать диверсии, теракты и свергать законного президента».

«Если поступит на основе соответствующих соглашений запрос об оказании помощи в такого рода делах, конечно же, он будет рассмотрен», — сказал Лавров.

Новость дополняется.

Источник