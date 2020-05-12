Вакцины против коронавируса могут оказаться неэффективными

Специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявили, что обнаружили несколько новых мутаций, связанных с шиповидным белком вируса. Эти мутации могут свести на нет эффективность вакцин, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Шиповидный белок вируса отвечает за его прикрепление к здоровой клетке и затем её заражение. Ученые надеялись, что получится разработать вакцины, которые будут негативно влиять на этот белок. К сожалению, как стало известно после исследования 5300 геномов вируса из 62 стран, белок начал видоизменяться. Это означает, что в некоторых случаях уже имеющиеся наработки по созданию вакцины окажутся бесполезными. По словам специалистов, мутации с шиповидным белком сегодня крайне редкие. Результаты прошлого исследования показали, что нужно регулярно следить за коронавирусом в силу его изменчивости. Профессор Мартин Хибберд, автор исследования, пока что не может точно сказать, как мутация шиповидного белка повлияет на ход событий по созданию вакцины.Прошлые умозаключения ученых гласят, что форма шиповидного белка позволяет вирусу очень ловко цепляться за клетки. Именно эта особенность невидимого врага и позволила ему в прямом смысле захватить мир.Не исключено, что через время возникнут более серьезные мутации в шиповидном белке, тогда исчезнет один из методов борьбы с Covid-19. Ученым придется искать новые слабые стороны «противника».Сегодня известно о двух мутациях белка. Первое видоизменение было характерно для 788 образцов вируса, а второе – всего лишь для 32. Отметим, что ранее некоторые мутации вируса приводили к тому, что тесты «не видели» Covid-19 в организме человека. Сегодня этот недочет исправлен.