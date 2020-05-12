В Госдуме рассмотрят возможность отмены ЕГЭ

Правительство России разработало пакет антикризисных мер, направленных на предотвращение последствий, связанных с COVID-19, и внесло на рассмотрение Государственной Думы соответствующий законопроект. Сообщается, что часть мер касаются системы образования.

Какие решения приняты по ЕГЭ 2020

Законопроект будут рассматривать в самое ближайшее время, и если его примут, то в этом году выпускники 9 и 11 классов будут освобождены от сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Уточним, что эти нововведения в системе образования коснутся только нынешнего времени и обусловлены распространением коронавирусной инфекции, то есть в последующие годы он применяться не будет.

Вскоре депутаты Госдумы будут рассматривать законопроект, который содержит две важные меры в сфере образования:

правительство сможет устанавливать порядок и критерии распределения дополнительных контрольных цифр приема для получения среднего профессионального и высшего образования за счет ассигнований федерального бюджета. Отметим, что на новый учебный год будет дополнительно распределено за счет федерального бюджета 11 тыс. мест по самым востребованным регионами направлениям подготовки высшего образования;

получить аттестат за девятый и одиннадцатый класс выпускники смогут без сдачи ОГЭ и ЕГЭ – на основании годовых школьных оценок. Однако ЕГЭ будет все же проведено только для тех выпускников, которые планируют поступать в высшие учебные заведения;

В общем, другими словами, без сдачи ОГЭ и ЕГЭ можно только выпуститься из школы, но поступить в ВУЗы без оценок ЕГЭ невозможно.

Могут ли отменить или перенести ЕГЭ в 2020 году

За период коронавируса рассматривались различные сценарии проведения ЕГЭ в 2020 году. Сейчас самым оптимальным вариантом является проведение ЕГЭ только для выпускников, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Остальным выпускникам аттестаты выдадут на основании годовых оценок.

Экзамены для поступления в высшие учебные заведения планируют перенести на август месяц.

В Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что высшие учебные заведения готовы зачислить абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам ЕГЭ и начать учебный год с 1 сентября. Также ВУЗы готовы принять документы на поступление онлайн.

ЕГЭ в 2020 году, свежие новости

Сроки проведения ЕГЭ снова могут скорректировать в связи с распространением коронавируса. Ранее проведение единственного государственного экзамена перенесли на 8 июня.

Однако сегодня в эфире канала «Россия 24» начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что на этой неделе могут быть объявлены новые сроки. Он отметил, что пока не ясно, в какую сторону будут сдвигать период сдачи экзаменов.

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко также подтвердил, что окончательное решение по проведению ЕГЭ и ОГЭ будет принято на этой неделе.