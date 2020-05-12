Разведка Британии опубликовала последние перехваченные шифрограммы нацистов

Указанный выше центр, который занимался расшифровкой записей, является спецслужбой, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки. Последняя шифрограмма была отправлена утром нацистом Кункель (его позывное) 07.05.1945. После сообщения коммуникационная сеть была выключена.

Радиотрансляционная передача была прекращена днем 6 мая, когда войска Британии вошли в Куксхафен. Тогда лейтенант Кункель пожелал всего наилучшего.

Имеется и другое сообщение за 4 мая. В нем разговор проходит между солдатами, которые остановились на датском побережье. Один военный на записи просит сигарет, однако их ни у кого не оказалось.

Стоит отметить, что для шифрования всех разговоров применялся код Brown, то есть «Коричневый». Его обычно использовали, чтобы передавать послания во время создания экспериментального оружия. Этот код был взломан британцами еще в 1940 году, с его помощью они расшифровывали разговоры нацистов в течение всех пяти лет войны.