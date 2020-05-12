Карта мира полностью изменится: климатологи сделали страшный прогноз

Начало негативных процессов можно будет наблюдать уже через несколько десятилетий, заявили ученые. На территории Антарктиды и Гренландии уже к 2030 году могут исчезнуть триллионы тонн ледяного покрова. Такое сокращение ледяного массива поднимет уровень Мирового океана на пять метров. Соответственно, береговая линия многих стран сместится.

Существенные изменения стоит ожидать к 2100 году, отмечают эксперты. На рубеже нового столетия, скорее всего, придется полностью переписывать карту мира. Более радужный сценарий развития событий гласит, что уровень моря поднимется на 1,3 метра в случае повышения средней температуры в мире на 3,5°С.

Специалисты посчитали, что сегодня 770 млн людей живут вблизи большой воды. Некоторым уже сегодня нужно задумываться о переезде, поскольку затопление их домов неминуемо.

Если миру удастся внедрить положения Парижского соглашения, чтобы повышение глобальной температуры не превысило 2°С, то Мировой океан все равно «захватит» некоторые территории. К 2300 году повышение уровня воды произойдет на два метра.

По словам Стефана Рамсторфа из Потсдамского института изучения климатических изменений, предыдущие оценки ученых были слишком радужными. Реальность более суровая. Дополнительные сантиметры воды делают в разы смертоноснее штормы, вызванные тропическими циклонами. Основная доля воды поступает сегодня из Гренландии и Западной Антарктиды. Таяние льда на этих территориях выше в 6 раз по сравнению с 1990-м годом.