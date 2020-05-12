Врач оценил шансы Бабкиной вернуться на сцену

Надежда Бабкина в начале апреля попала в больницу в Коммунарку с подозрением на COVID-19. После нескольких тестов коронавирус у артистки не подтвердился. Однако ее состояние было тяжелым. В сети журналисты писали, что из-за двухсторонней пневмонии Надежда Георгиевна оказалась в коме. В конце месяца артистка пошла на поправку, ее выписали из больницы. Теперь она проходит курс реабилитации дома.

Надежда Бабкина, новости на сегодня, 12.05.2020

Кардиолог Владимир Хорошев прокомментировал состояние певицы после того, как она излечилась от коронавируса. Врач опасается, что Бабкина может не вернуться на сцену. Более того, она находится в зоне риска и может заболеть снова. Хорошев подчеркнул, что Бабкиной «просто повезло», что она справилась с недугом.

По его мнению, артистка подхватила «небольшое количество вируса». Врач отметил, что следить за здоровьем звезды надо будет до тех пор, пока не появится вакцина, которая сможет защитить ее.

Ранее сообщалось о том, что сама Надежда Бабкина объяснила поклонникам о серьезности недуга, а именно что у нее было поражено «около 80 процентов» тканей.

Состояние здоровья Бабкиной сейчас, 12 мая

Бабкина победила опасный недуг и после месяца лечения в клинике вернулась домой. Правда, как оказалось, на этом лечение Бабкиной фактически не закончилось — она продолжает лечиться в домашних условиях.

В самый критический момент у Бабкиной было поражено порядка 80% поверхности легких. Но к моменту выписки поражение легких составляло 40%, поэтому было очевидно: расслабляться после выписки по-прежнему нельзя. И действительно: Надежда Георгиевна продолжает лечиться в домашних условиях, ей прописаны уколы, таблетки, а также дыхательные упражнения.

Бабкина признается: выполнять упражнения ей не просто, они требуют самодисциплины и немного свободного времени, но артистка исправно следует рекомендациям врачей и регулярно делает дыхательную гимнастику.

Бабкина отменила празднование юбилея

Юбилей у руководителя театра «Русская песня» случился в начале весны. Но запланированного по случаю 70-летия Надежды Бабкиной праздника не получилось: из-за пандемии юбилейный концерт и все сопутствующие празднества перенесены на более позднее время — когда ситуация нормализуется и в стране возобновятся концерты, спектакли и другие массовые мероприятия.

Конечно же, Надежду Георгиевну с юбилеем поздравили не только самые близкие друзья и родные, но и руководители государства, парламентарии, коллеги и миллионы поклонников. Но практически сразу после дня рождения артистка попала в больницу с двусторонним воспалением легких и подозрением на коронавирус. Практически месяц Бабкина находилась на грани жизни и смерти, за нее волновались и близкие люди, и поклонники, и вся страна. Но теперь Надежде Георгиевне уже ничто не угрожает — она выписана из больницы, находится у себя дома, проходит курс реабилитации. И в очередной раз продумывает, как наилучшим образом провести свой юбилейный вечер, чтобы подарить людям радость.

«Да, я прошла испытание. Никому не желаю перенести подобное! Спасибо за ту поддержку, которую я чувствовала не только от друзей, но и от незнакомых людей. Давайте беречь друг друга!» — поведала исполнительница.