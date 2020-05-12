Солдатам-срочникам Алтайского края продлили срок службы из-за карантина частях

Часть солдат из Алтайского края, проходящих срочную службы в рядах ВС РФ, не могут вернуться домой в положенный срок. Вынужденное увеличение срока службы произошло из-за карантинных мероприятий в воинских частях. Эту информацию корреспонденту ИА «Банкфакс» подтвердили в Военном комиссариате Алтайского края.

Информация о том, что некоторые срочники, которые должны были демобилизоваться весной 2020 года, испытывают проблемы с выездом с территории воинских частей, стала распространяться в Сети еще с середины апреля. Тогда к концу подходил срок службы солдат, ушедших в армию весной 2019 года. Затруднения связаны со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и карантинных мероприятиях, которые проводятся в частях. Как пишут пользователи соцсетей, к концу апреля ситуация не изменилась: солдаты срочной службы, которые уже должны были отправиться домой, продолжали сидеть в изоляции вместе со своими товарищами.

Начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Алтайского края Алексей Жирнов подтвердил, что такие факты действительно имеют место быть. «Конечно, они находятся пока в частях и в других воинских формированиях. Закончатся карантинные мероприятия – их отпустят», — объяснил он. При этом собеседник затруднился привести данные о количестве военнослужащих из Алтайского края, которых затронула данная проблема. По словам Жирнова, ответственность за военнослужащих сейчас несет командование воинских частей, и принятия каких-либо мер стоит ожидать именно от них. Отметим, что в апреле 2019 года краевые СМИ сообщали, что ряды ВС РФ должны пополнить 2,5 тысячи призывников из Алтайского края.

Со слов самих военнослужащих, жесткие карантинные меры введены не во всех частях, а лишь в тех, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому некоторые срочники, очевидно, все же вернулись домой в положенный срок. По некоторым данным, для тех, чей срок службы был вынужденно увеличен из-за карантина, предполагаются некие денежные выплаты. Вероятно, речь идет о получении дополнительного месячного денежного довольствия, которое у солдат срочной службы относительно невелико: около 2 тысяч рублей в месяц.