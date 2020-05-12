Коронавирус может вызывать у детей опасный воспалительный синдром – иммунитет поражает внутренние органы

Власти города и штата Нью-Йорк сообщают, что медики фиксируют у детей десятки случаев опасного синдрома системного воспалительного ответа, видимо, связанного с новым коронавирусом.

Как заявил в воскресенье, 10 мая, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, в городе этот синдром обнаружен у 38 детей, еще в 9 случаях диагноз пока не подтвержден, передает Fox News. У заболевших детей наблюдается чрезмерная иммунная реакция, приводящая к поражению внутренних органов. С заявлением о синдроме выступил и губернатор штата Эндрю Куомо. По его словам, в штате проверяется 85 случаев этого синдрома. От его последствий в штате могло умереть три ребенка, младшему из которых было пять лет.

Когда дети поступают в больницы, у них не наблюдается никаких симптомов, которые обычно связывают с коронавирусом, но в скором времени реакция их организмов приобретает катастрофический характер.

Симптомы воспалительного синдрома схожи с болезнью Кавасаки (воспалительное поражение артерий) и инфекционно-токсическим шоком. Начинается все с сильной боли в животе, с желудочно-кишечных заболеваний, диареи, рвоты. У некоторых детей также наблюдаются жар, лихорадка и кожные высыпания, поражения слизистых, лимфатических узлов, конъюнктивит. Фиксируются признаки токсического шока и проблемы с сердцем.

Часть детей уже проверили на коронавирус, 47% из них оказались заражены, а в организме 81% детей содержались антитела к вирусу.

О появлении подобного синдрома у детей сообщают также врачи Великобритании, Франции и других стран Европы. Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании в конце апреля направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который схож с синдромом Кавасаки. При этом синдроме поражаются кровеносные артерии. Точная этиология заболевания не известна, прямого лечения не существует.

Медики также предостерегают, что одним из осложнений коронавируса у детей могут быть психические расстройства.

Специалисты департамента психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего считают, что тяжелые психические отклонения могут возникать у детей, чьи матери переболели COVID-19 во время беременности.