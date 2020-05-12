Переполненный пассажирами самолет во время пандемии коронавируса поразил врача

Фото: Twitter / @ethanjweiss

Американский врач, летевший из Нью-Йорка в Сан-Франциско в компании коллег, поразился переполненному пассажирами самолету во время пандемии коронавируса. Свое недовольство он выразил в Twitter-аккаунте.

Кардиолог Итан Вайсс (Ethan Weiss) возмутился тому, что перевозчик United Airlines не соблюдает элементарные меры безопасности на своих рейсах. «Кажется, United Airlines уже ослабили нормы социального дистанцирования! Каждое сиденье в этом Boeing-737 было занято… Думаю, что я еще долго не захочу летать на самолетах», — пожаловался доктор.

К публикации он прикрепил снимок, на котором запечатлен салон самолета, где на каждом кресле сидят путешественники в масках. По словам Вайсса, за десять дней до рейса представители авиакомпании уверяли его, что каждое место посередине будет свободно, однако это оказалось неправдой.

Врач также уточнил, что он был в группе 25-и медработников, которые отправились в Нью-Йорк, чтобы помогать зараженным коронавирусом пациентам, и возвращались домой в Сан-Франциско.

Ранее в мае переполненный туристами без масок самолет из Нью-Йорка в Южную Каролину возмутил мать, летевшую к беременной дочери. Крисси Мэлони (Krissy Maloney) рассказала, что ожидала от авиакомпании American Airlines соблюдения условий безопасности пассажиров — свободных мест посередине рядов с целью обеспечения дистанцирования. Но по факту все места были заняты.